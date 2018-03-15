Zafer Çağlayan, siyasete geri döndü

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Çağlayan geçen hafta sonu yapılan AK Parti Mersin 6. Olağan İl Kongresi'nde 19 kişilik büyük kongre delege listesinde yer aldı.
Çağlayan ile birlikte eski bakan Kürşat Tüzmen de delege seçildi. İki eski bakan da Eylül 2018'de yapılması planlanan AK Parti Büyük Kongresi'nde genel başkan seçiminde kullanacak.
İranlı iş adamı Rıza Zarrab ile ilişkileri de ortaya çıkan eski bakan Zafer Çağlayan, aktif siyasete döndü!https://t.co/sOIocKDP2O pic.twitter.com/2skCzhnYhe— Sözcü (@gazetesozcu) 14 Mart 2018
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