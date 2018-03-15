Zafer Çağlayan, siyasete geri döndü

17-25 Aralık sürecinden görevinden istifa eden eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, aktif siyasete geri döndü. Çağlayan'ın Mersin'de AK Parti'den delege olduğu öğrenildi.

En son olarak ABD'de yargılanan İranlı iş adamı Rıza Sarraf'ın 50 milyon euro rüşvet verdiğini iddia etmesiyle gündeme gelen Çağlayan'ın aktif siyasete geri döndüğü ortaya çıktı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Çağlayan geçen hafta sonu yapılan AK Parti Mersin 6. Olağan İl Kongresi'nde 19 kişilik büyük kongre delege listesinde yer aldı.

Çağlayan ile birlikte eski bakan Kürşat Tüzmen de delege seçildi. İki eski bakan da Eylül 2018'de yapılması planlanan AK Parti Büyük Kongresi'nde genel başkan seçiminde kullanacak.