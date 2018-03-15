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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: IKBY ile ilişkileri normalleştirme zamanı geldi

    © AA/ Arşiv
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, bağımsızlık referandumu için Türkiye'nin IKBY'ye gösterdiği tepkinin haklı olduğunu söylerken "Artık ilişkilerin normalleştirme zamanı geldi geçiyor… Bunu Güneydoğu Anadolu’daki Kürt kökenli vatandaşlarımız da istiyor" değerlendirmesini yaptı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bozkurt işareti
    © Fotoğraf: Twitter
    Erdoğan'dan önce bozkurt sonra 'rabia' işareti
    Çevik'in Yeni Birlik gazetesinde "Iraklı Kürtlerle ilişkileri normalleştirme zamanı" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

    Mesut Barzani yönetimindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 25 Eylül 2017'de gayrimeşru "bağımsızlık referandumu" yaparak büyük bir yanlışa imza attığını artık Kürtler dâhil bütün dünya kabul ediyor…

    O zaman Türkiye haklı bir tepki gösterdi ve Barzani’ye karşı katı bir tutum alarak Erbil’le selamı sabahı kesti. Irak Merkezi Hükümeti ve İran’la iş birliği yaptı ve Iraklı Kürtleri sıkı bir kıskaca aldı… Türkiye, Bağdat hükümetinin aldığı Erbil ve Süleymaniye’ye uluslararası uçuş yasağına uydu.

    Dün Bağdat yönetimi 29 Eylül 2017’den beri uygulanan uçuş yasağını kaldırdı ve bugün Erbil ve Süleymaniye’den dünyaya uçuşlar başlayacak. IKYB hükümeti havalimanlarının yönetimini merkezi hükümete devretmeyi kabul etti.

    Afrin, Zeytin Dalı Harekatı
    © REUTERS/ Murad Sezer
    IKBY'den Türkiye'ye 'Afrin' kınaması
    Mesut Barzani yaptığı hataların bedelini yönetimden uzaklaşarak ödedi. Şimdi direksiyonda Necirvan Barzani var. IKBY’de sorunlar ise çığ gibi büyüyor…

    Irak yönetimi ile bütçe sürtüşmesi var… Bağdat yönetimi yeni bütçede IKBY bölgesine verilen aylık petrol gelirleri payını yüzde 17’den yüzde 12,5’a düşürerek Kürtleri kızdırdı… Bunun üzerine Kürt asıllı Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masun bütçe kanununu veto etti…

    Şu anda Irak Kürt bölgesinde mali kriz had safhada ve bunu İran iyi değerlendirmeye ve Irak Kürtlerini kendine bağımlı hale getirmeye çalışıyor. Biz Necirvan Barzani’yi Türkiye’ye davet etmezken İranlılar en yüksek seviyede onu Tahran’da ağırladılar… Necirvan Barzani sayısız defalar Bağdat’ı ziyaret edip Abadi ile görüştü.

    Yani artık IKYB ile ilişkilerin normalleştirme zamanı geldi geçiyor… Bunu Güneydoğu Anadolu’daki Kürt kökenli vatandaşlarımız da istiyor…

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    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı, İlnur Çevik, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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