AYM, Şahin Alpay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi

© AA/ Ali Cevahir Aktürk AYM'den AİHM kararı öncesi Şahin Alpay hamlesi

Anayasa Mahkemesi (AYM), yazar Şahin Alpay’ın tutukluluğuna ilişkin 11 Ocak’ta verdiği hak ihlali kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine kendisine yapılan ikinci başvuruyu karara bağladı. AYM, tutuklu gazeteci Alpay için ikinci kez ihlal kararı verdi. AYM'nin bu kararı sonrası gözler yerel mahkemeye çevrildi. Alpay'ın kararla birlikte tahliye edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

AYM Genel Kurulu, 11 Ocak’ta FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın, 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı' ve 'ifade ve basın özgürlükleri'nin ihlal edildiğine karar verdi. İstanbul 13 ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri ise en üst mahkeme AYM’nin ihlal kararına direnerek, Alpay ve Altan’ın tahliye taleplerini reddetti. Tahliye taleplerinin reddine yönelik yaptıkları itiraz üst mahkemelerce de reddedilen iki isim, ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle 'kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği'ni belirterek yeniden AYM’ye başvurdu.

© AA/ Ali Cevahir Aktürk Şahin Alpay, 20 ayda 88 kez doktora gitti

Bu süreçte AİHM’nin de iki ismin başvurusuna ilişkin kararını 20 Mart’ta vereceği açıklandı. Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, AİHM’nin 20 Mart’ta alacağı karara dikkat çekerek, “AYM kararlarına saygı gösterilmezse bu mahkemeye yapılan başvuruların tamamı doğrudan AİHM’ye gelir. AİHM, AYM’nin artık etkili bir iç hukuk yolu olmadığı sonucuna varırsa bu dosyalar hakkında karar verir” açıklamasını yaptı.

Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının yargılandığı davanın sanığı olan Alpay hakkında henüz herhangi bir hüküm verilmedi.