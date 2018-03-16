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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan AP'ye: Kapıları açsaydık kaçacak delik arardınız

    © AA/ Kayhan Özer
    Türkiye
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    Zeytin Dalı kararı üzerinden AP'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın" dedi. Erdoğan, "3.5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi öncesinde halka hitap etti. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/
      Erdoğan: Rabbim bize Afrin savaşında fethi yakın kılsın
      Pazartesi günü 3 aylar başlıyor. Recep, Şaban ve Ramazan. Bugün aynı zamanda Muhammed Kır'ı ebedi aleme uğurladık. Bir şehidimiz. Zaten, Allahımız böyle buyurmuyor mu? Şimdi bizi Muhammed evladımız kabirden ebedi alemden takip edecek. O sevgili Peygamberimize en yakın makamda, onu da Akifimiz de teyit ediyor.
    • Sevgili Peygamberimiz Allah yolunda, din yolunca komşularını bekliyor. Allah bizlere de o makamı nasip etsin. Şehitler tepesini boş bırakmayacağız. Afrin'de de sona doğru geliyoruz. AP meydan okuyor. Askerlerinizi çekin oradan diyorlar, bu doğru değil diyorlar.

    'EY AVRUPA PARLAMENTOSU, O AKLI KENDİNİZE SAKLAYIN'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
      Erdoğan'dan 'Afrin'den çekilin' diyen AP'ye: Boşuna heveslenmeyin
      Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın.
    • 3.5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız, 'Aman kapıları açmayın' diye. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Şu anda da istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Sizin aldığınız kararların zaten kıymeti harbiyesi yok.
    • Dün akşam ittifakla ilgili imzayı attım, kasımda da Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacağız. İnşallah milletimize, ülkemize hayırlı olsun.

    'MÜNBİÇ'TEKİ KARDEŞLERİMİZİ DAHA FAZLA BEKLETMEYECEĞİZ'

    • Mevlüt Çavuşoğlu
      © AA/ İsa Terli
      Türkiye ve ABD'nin Menbiç görüşmesi ertelendi
      İnşallah Münbiç'teki kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyeceğiz. Amerika eğer teröre karşı bizimle gerçekten birlikte çalışmak istiyorsa işte Fırat'ın doğusundaki teröristleri oradan çıkartarak bu işe başlamalı. Biz o teröristleri işgal ettikleri yerlerden mutlaka çıkartacağız.
    • Şu anda 780 bin kilometrekare, buna bile göz diktiler. Kimlerin göz diktiğini biliyorsunuz. PKK göz dikti, kendine göre bazı parseller yaptı, ondan sonra korkunca da 'Bizim oralarda böyle bir hesabımız yok' dedi. Vicdansızlar, hepinizin planları, programları elimizde. Bunların hepsini çıkarıyoruz. Nasıl FETÖ'nünkileri çıkartıyorsak, bunları da çıkartıyoruz.
    • Şimdi bir yandan İdlib tarafındaki gözlem noktalarımızı genişletip tahkim edecek, diğer yandan da Münbiç'e yöneleceğiz. Biz oralara işgal için değil Suriyeli kardeşlerimizin kendilerine güvenli bir gelecek kurmalarına yardım için gittik. ABD terör örgütüyle ile birlikte Mümbiç'i boşaltırsa bu işi çok daha kolay bir şekilde gerçekleştiririz.

    'GECE GÜNDÜZ TAYYİP ERDOĞAN'A ÇOK BEDDUA ETTİLER'

    • Gece gündüz Tayyip Erdoğan'a çok beddua ettiler. Elhamdülillah, bunlar beddua hacetlerine çıktılar ama Tayyip Erdoğan meydanlarda. Bak, biz şu anda milletimizle el eleyiz, beraberiz.

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    Etiketler:
    AP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Erzurum, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
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