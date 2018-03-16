Erdoğan'dan AP'ye: Kapıları açsaydık kaçacak delik arardınız

Zeytin Dalı kararı üzerinden AP'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın" dedi. Erdoğan, "3.5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik" ifadelerini kullandı.