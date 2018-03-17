'Özel Kuvvetler Afrin'de operasyona başladı'

Zaman zaman çatışma yaşandığı gelen bilgiler arasında.
Afrin'den gelen son dakika bilgisine göre 'Doğu' ve 'Batı' cephesi birleşti ve böylece doğudan ve batıdan gelen birlikler buluştu. TSK'dan yapılan açıklamada "Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular." denildi.
ZEYTİN DALI' İÇİN TAKVİYE BİRLİKLER SEVK EDİLDİ
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'dan huduttaki birliklere sevk edildi.
Harekat kapsamında, Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen, aralarında tankların da yer aldığı askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı.
Araçlar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.
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