TSK: Zeytin Dalı'nda bugüne kadar 46 asker şehit oldu, 225 asker yaralandı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü belirtildi.

© AA/ Halil Fidan Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekat alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda harekatın başlangıcından itibaren, harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır."

'YASAKLANMIŞ MÜHİMMAT KULLANILMAMAKTADIR'

Açıklamada, sivillerin ve masum kişilerin hayatı ile çevre, tarihi eserler, dini/kültürel yapıların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz ve kara ateş destek vasıtalarımız tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Afrin'de yaşayan sivillerin emniyeti için gereken tüm tedbirler alınmaktadır. Bunun yanında harekat alanında insani yardım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi ve PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum halkın güven ve huzur içinde yaşayabileceği geçici barınma kamplarının tesis edilmesi maksadıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlere devam edilmektedir."

'HAREKAT PLANLANDIĞI ŞEKİLDE SÜRÜYOR'

Bugün itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusunca Afrin şehir merkezinin kontrol altına alındığının anımsatıldığı açıklamada, harekatla ilgili şu bilgiler verildi:

"Kontrol altına alınan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları sürdürülmektedir. Harekat kapsamında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 46 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 225 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Harekatın başlangıcından itibaren toplam 3603 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, 18 Mart Şehitler Günü'nü de idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, vatan, millet, bayrak ve tüm kutsal değerlerimiz uğruna hayatlarını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temenni ederiz. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."