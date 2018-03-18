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    Zeytin Dalı Harekatı, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) topçu birliklerince ateş altına alındı.

    TSK: Zeytin Dalı'nda bugüne kadar 46 asker şehit oldu, 225 asker yaralandı

    © AA/ Eren Bozkurt
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (392)
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    Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3603 YPG'linin etkisiz hale getirildiği, 46 askerin yaşamını yitirdiği, 225 askerin yaralandığı bildirildi.

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü belirtildi.

    Afrin ilçe merkezi hükümet binasına Türk bayrağı çekildi
    © AA/ Halil Fidan
    Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı
    Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekat alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda harekatın başlangıcından itibaren, harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır."

    'YASAKLANMIŞ MÜHİMMAT KULLANILMAMAKTADIR'

    Açıklamada, sivillerin ve masum kişilerin hayatı ile çevre, tarihi eserler, dini/kültürel yapıların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Kayhan Özer
    Erdoğan: Afrin'de ÖSO ve Türk bayrağı dalgalanıyor
    "Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz ve kara ateş destek vasıtalarımız tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Afrin'de yaşayan sivillerin emniyeti için gereken tüm tedbirler alınmaktadır. Bunun yanında harekat alanında insani yardım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi ve PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum halkın güven ve huzur içinde yaşayabileceği geçici barınma kamplarının tesis edilmesi maksadıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlere devam edilmektedir."

    'HAREKAT PLANLANDIĞI ŞEKİLDE SÜRÜYOR'

    Bugün itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusunca Afrin şehir merkezinin kontrol altına alındığının anımsatıldığı açıklamada, harekatla ilgili şu bilgiler verildi:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Halil Sağırkaya
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    "Kontrol altına alınan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları sürdürülmektedir. Harekat kapsamında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 46 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 225 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Harekatın başlangıcından itibaren toplam 3603 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, 18 Mart Şehitler Günü'nü de idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, vatan, millet, bayrak ve tüm kutsal değerlerimiz uğruna hayatlarını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temenni ederiz. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (392)
    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye, Suriye, Afrin
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