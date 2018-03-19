Eski bakan Hasan Celal Güzel vefat etti

Fizik tedavi için bulunduğu Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir termal tesiste rahatsızlanan Güzel dün ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Güzel'in oğlu Mustafa Veysi Güzel, yaptığı açıklamada babasının akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesine yatırıldığını, bilincinin açık olduğunu belirtmişti.

© AA/ Fırat Yurdakul Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hayatını kaybetti

Güzel sabah saatlerinde tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hasan Celal Güzel için yarın Türkiye Büyük Millet Meclisinde devlet töreni düzenlenecek.

Güzel'in cenazesi, Hacı Bayram Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

HASAN CELAL GÜZEL KİMDİR?

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, 1945 yılında Gaziantep'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) çeşitli ekonomik ve sosyal sektörlerde uzman yardımcısı, uzman ve sektör sorumlusu olarak çalıştı.

Başbakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı, İZDK Genel Müdür Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, DPT Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 1983 yılında 38 yaşında Başbakanlık müsteşarı oldu.

Bürokratlığın ardından 1986 yılındaki seçimlerde Anavatan Partisi'nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçilen Hasan Celal Güzel, Devlet Bakanlığı ve Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmıştı.