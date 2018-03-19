ÖSO’dan ‘Şam’da Suriye ordusuna ait uçağı düşürdük’ iddiası

Twitter’daki ÖSO’ya bağlı FSA News hesabından yapılan açıklamada “ÖSO güçleri, Şam kırsalındaki doğu Kalamun’da bulunan Çinli bir fabrika yakınlarında rejime ait Sukhoi uçağını düşürdü” ifadeleri kullandı.
#Breaking || Rural #Damascus #FSA forces shot down regime Sukhoi warplane this morning near the Chinese factory above east Qalamoun, rural Damascus#Syria pic.twitter.com/I0NZhzbStn— FSA News (@FSAPlatform) March 18, 2018
Paylaşılan fotoğrafta uçağın vurulmasının ardından yanarak düştüğü görülüyor.
Uçağın pilotunun paraşütle atlayıp Suriye ordusunun kontrolündeki bir bölgeye iniş yaptığı belirtiliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)