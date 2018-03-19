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    Bekir Bozdağ

    Bozdağ: Afrin'de kalıcı değiliz

    © AA/
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (397)
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    Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin Afrin'de kalıcı olmadığını söylerken "Bizim harekatımızın hedefi bölgeyi terörden arındırmak" dedi. Bozdağ, ABD'nin YPG'ye verdiği silahların da Afrin'de ele geçirildiğini söyledi.

    İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetli (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 20 Ocak'tan beri Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü ve dün ele geçirdiği Afrin'le ilgili şunları söyledi:

    • Afrin şehir merkezi, TSK-ÖSO
      © REUTERS/ Khalil Ashawi
      Afrin kent merkezinde kontrol TSK ve ÖSO'da
      Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Bildiğiniz gibi bugün meydana gelen bir patlamada orada siviller ve ÖSO mensupları hayatını kaybetti. Teröristlerin kaçmadan önce bölgede pek çok tuzaklamalar, mayınlamalar yaptığını biliyoruz. Öncellikle o bölgedeki bütün alanların bu tuzaklardan temizlenmesi, patlayıcı ve benzeri risk oluşturacak şeylerden temizlenmesi gerekiyor. Bu bir zaman alacaktır. 
    • Terör örgütlerinin bölgede yakıp yıktıları yerlerin alt yapı ve üst yapısı ile imarı gerekecektir. Orada hayatın normalleşmesi için çok hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Halk normal hayatına hızla dönecektir. 

    'TERÖR ÖRGÜTÜ ORAYI TÜRKİYE'YE BIRAKMADI, KORKUP KAÇTI'

    • Afrin ilçe merkezi hükümet binasına Türk bayrağı çekildi
      © AA/ Halil Fidan
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      Terör örgütü orayı (Afrin) Türkiye'ye bırakmış değil. Bunun da altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Terör örgütüne ait bazı sosyal medyada kendilerinin çekildiğine dair haberler yer alıyor. Bir defa kendileri çekilmediler, korktular, kaçtılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçik'in karşısında artık daha fazla direnemeyeceklerini anladılar ve orayı bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. Şu anda bölgede elde edilen terör örgütüne ait mühimmat, silahlara baktığınızda bunu çok net görüyorsunuz. Teröristler kendileri kaçmak zorunda kalmayıp planlı bir şekilde stratejik olarak ayrılmayı tercih etmiş olsalardı oradaki silahları, mühimmatları oradan alırlardı.

    'SİVİLLERİN OLDUĞU BÖLGEYE ZARAR VERİLMEDİ'

    • TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezini ele geçirdi.
      © AA/ Ömer Alven
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      Afrin'e girmeden bu terör örgütünün yuvasını dağıtmadan başarılı olmamız mümkün değildi. Bu başarı hepimizin göğsünü kabartan bir başarıdır. Bu harekat sırasında mabetlere, okullara, hastanelere, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere, sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmemiştir.

    'BÖLGE, GERÇEK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK'

    • Dedik ki orada kalıcı değiliz. İşgalci hiç değiliz. Bizim harekatımızın hedefi; bölgeyi terörden arındırmak ve bölgede huzur, güven, barış, istikrar ortamını yeniden ve daha güçlü bir şekilde tesis etmek. Bölgeyi teröristlerden kurtardıktan sonra bölgeyi gerçek sahiplerine teslim etmektir.

    'TERÖR DEVLETİ OLUŞTURMA PROJESİ YOK EDİLDİ'

    • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
      © REUTERS/ Muhammad Hamed
      Çavuşoğlu'ndan Afrin mesajı: Sizi maşa gibi kullanıp atanlara güvendiniz de ne oldu?
      Bizim Afrin bölgesine yaptığımız Zeytin Dalı Harekatı; sadece bölgeyi PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ teröristlerinden temizleme hedefiyle sınırlı değildir. Bu sadece hedeflerden biri. En önemli hedef; bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesini çökertmektir. Zeytin Dalı Harekatı dün ulaştığı son başarılı hedeflerle beraber terör koridoru ve terör devleti oluşturma projesini de yok etmiştir, çökertmiştir.

    'ABD'YE RİCA ETMİŞTİK, VERDİKLERİ SİLAHLARI TOPLAMAK TÜRK ASKERİNE KALDI'

    • Teröristler geri çekilmediler, kaçtılar. Mehmetçiğin karşısında direnemeyeceklerini anladılar. Arkalarında bıraktıkları mühimmat da onların planlı bir şekilde geri çekilmediğini gösteriyor. ABD'ye biz defalarca silahları geri toplamalarını rica etmiştik ama maalesef toplamamışlardı. ABD'nin verdiği silahları toplamak da Türk askerine kaldı.
    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (397)

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), YPG, Bekir Bozdağ, Afrin, Türkiye
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