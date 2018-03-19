Bozdağ: Afrin'de kalıcı değiliz

İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetli (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 20 Ocak'tan beri Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü ve dün ele geçirdiği Afrin'le ilgili şunları söyledi:
- Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Bildiğiniz gibi bugün meydana gelen bir patlamada orada siviller ve ÖSO mensupları hayatını kaybetti. Teröristlerin kaçmadan önce bölgede pek çok tuzaklamalar, mayınlamalar yaptığını biliyoruz. Öncellikle o bölgedeki bütün alanların bu tuzaklardan temizlenmesi, patlayıcı ve benzeri risk oluşturacak şeylerden temizlenmesi gerekiyor. Bu bir zaman alacaktır.© REUTERS/ Khalil Ashawi
- Terör örgütlerinin bölgede yakıp yıktıları yerlerin alt yapı ve üst yapısı ile imarı gerekecektir. Orada hayatın normalleşmesi için çok hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Halk normal hayatına hızla dönecektir.
'TERÖR ÖRGÜTÜ ORAYI TÜRKİYE'YE BIRAKMADI, KORKUP KAÇTI'
'SİVİLLERİN OLDUĞU BÖLGEYE ZARAR VERİLMEDİ'
- Afrin'e girmeden bu terör örgütünün yuvasını dağıtmadan başarılı olmamız mümkün değildi. Bu başarı hepimizin göğsünü kabartan bir başarıdır. Bu harekat sırasında mabetlere, okullara, hastanelere, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere, sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmemiştir.© AA/ Ömer Alven
'BÖLGE, GERÇEK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK'
- Dedik ki orada kalıcı değiliz. İşgalci hiç değiliz. Bizim harekatımızın hedefi; bölgeyi terörden arındırmak ve bölgede huzur, güven, barış, istikrar ortamını yeniden ve daha güçlü bir şekilde tesis etmek. Bölgeyi teröristlerden kurtardıktan sonra bölgeyi gerçek sahiplerine teslim etmektir.
'TERÖR DEVLETİ OLUŞTURMA PROJESİ YOK EDİLDİ'
- Bizim Afrin bölgesine yaptığımız Zeytin Dalı Harekatı; sadece bölgeyi PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ teröristlerinden temizleme hedefiyle sınırlı değildir. Bu sadece hedeflerden biri. En önemli hedef; bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesini çökertmektir. Zeytin Dalı Harekatı dün ulaştığı son başarılı hedeflerle beraber terör koridoru ve terör devleti oluşturma projesini de yok etmiştir, çökertmiştir.© REUTERS/ Muhammad Hamed
'ABD'YE RİCA ETMİŞTİK, VERDİKLERİ SİLAHLARI TOPLAMAK TÜRK ASKERİNE KALDI'
- Teröristler geri çekilmediler, kaçtılar. Mehmetçiğin karşısında direnemeyeceklerini anladılar. Arkalarında bıraktıkları mühimmat da onların planlı bir şekilde geri çekilmediğini gösteriyor. ABD'ye biz defalarca silahları geri toplamalarını rica etmiştik ama maalesef toplamamışlardı. ABD'nin verdiği silahları toplamak da Türk askerine kaldı.
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