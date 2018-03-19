Bozdağ: Afrin'de kalıcı değiliz

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin Afrin'de kalıcı olmadığını söylerken "Bizim harekatımızın hedefi bölgeyi terörden arındırmak" dedi. Bozdağ, ABD'nin YPG'ye verdiği silahların da Afrin'de ele geçirildiğini söyledi.

İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetli (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 20 Ocak'tan beri Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü ve dün ele geçirdiği Afrin'le ilgili şunları söyledi:

© REUTERS/ Khalil Ashawi Afrin kent merkezinde kontrol TSK ve ÖSO'da

Terör örgütlerinin bölgede yakıp yıktıları yerlerin alt yapı ve üst yapısı ile imarı gerekecektir. Orada hayatın normalleşmesi için çok hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Halk normal hayatına hızla dönecektir.

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Dedik ki orada kalıcı değiliz. İşgalci hiç değiliz. Bizim harekatımızın hedefi; bölgeyi terörden arındırmak ve bölgede huzur, güven, barış, istikrar ortamını yeniden ve daha güçlü bir şekilde tesis etmek. Bölgeyi teröristlerden kurtardıktan sonra bölgeyi gerçek sahiplerine teslim etmektir.

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