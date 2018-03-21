Bahçeli: Siyasetimiz Türklüğe adanmıştır

Devlet Bahçeli, tekrar genel başkan seçildiği MHP 12. Olağan Büyük Kurultay’ın ardından teşkilatlara yolladığı mesajda Türklük vurgusu yaptı: "Siyasetimiz günlük heveslerin esiri değil, Türklüğe ve Türkiye’ye adanmış muazzez ömürlerin hizmetkârlığıyla temellenmiş, ebedi anlam ve ruhunu bulmuştur."

© AA/ Kayhan Özer MAK Danışmanlık: AK Parti tabanında MHP ile koalisyona tepki var

Hürriyet'in aktardığına göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teşiklatlara gönderdiği mesaj şöyle:

“Kurultayımız partimiz üzerinde oynanan bütün oyunları boşa çıkarmış, birlik ve beraberliği tahkim ve tescil etmiştir. Yarım asırlık mazisiyle, milli ve meşru duruşuyla, engin ve derinlikli fikri çizgisiyle Türk milletinin gönlünde emsalsiz bir yer edinen MHP üstlendiği sorumlulukların, omuzladığı tarihi görevlerin elbette bilinciyle yürüyüşünü devam ettirecektir. Hiçbir engelleme önümüzde duramayacaktır. Hiçbir eyyamcı ve entrikacı önümüzü kesemeyecektir.

Siyasetimiz günlük heveslerin esiri, gelip geçici heyecanların esintisi değil; Türklüğe ve Türkiye’ye adanmış muazzez ömürlerin hizmetkârlığıyla temellenmiş, ebedi anlam ve ruhunu bulmuştur. MHP bundan sonra da sağlam duruşuyla, tartışılmaz vefasıyla, milli bekanın onuruna göstereceği yüksek bağlılıkla kutlu mücadelesini sürdürecektir. Yerimiz Türk milletinin yanı, yurdumuz Türk vatanıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, hasma karşı haysiyetin safında, haine karşı devlet ve milletinin arkasındadır.”