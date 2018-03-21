Afrin harekatı bitmeden filmi çekildi

Afrin'e yönelik harekat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu, ilçenin merkezini ele geçirdi. Hükümet yetkilileri harekatın daha bitmediğini açıklarken 'Bordo Bereliler Afrin'de' isimli filmin bittiği, sokaklara afişlerinin asıldığı görüldü.

20 Ocak'ta başlayan ve 46 askerin hayatını kaybettiği harekatı anlatan film bu cuma vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Erhan Baytimur’un, senaristliğini Coşkun Gündoğdu ile Ayça Baytimur, yapımcılığını ise Erdoğan Yaprak ile Ali Ertem (16 Yapım Medya) üstleniyor.

'HANGİ ARA ÇEKİLİP BİTTİ?'

Posta'nın haberine göre Bordo Bereliler Afrin'de filminin afişini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını “Mehmetçik daha Afrin’de. Film 23 Mart’ta gösterilecekmiş. Filmi hangi ara çekip bitirdiler” diyerek dile getirdi.

63 gün içinde senaryosunun yazılıp filmin tamamlanmış olması da sosyal medyada eleştirilen konulardan birisi oldu.

Şubat ayında filmin fragmanı da yayınlanmıştı: