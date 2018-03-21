e-Devlet'ten yeni uygulama geliyor: e-taşınma

Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, taşınma hizmetlerinin bütünleşik olarak e-Devlet üzerinden tek ekranla yapılabileceğini belirterek, "Taşınacak kişi e-Devlet'e girdiğinde bazı bilgiler otomatik olarak önüne gelecek. Hangi adrese gitmek istiyorsanız onu girdiğiniz anda çocuğunuzun okulunu da aynı anda o ekran üzerinden taşıyabileceksiniz. Aynı şekilde elektrik, su gibi tüm abonelik hizmetleri de buradan yapılacak" dedi.
E- TAŞINMA İLE ABONELİKLER TAŞINACAK
Kılıç, sistemin entegrasyonu için Milli Eğitim Bakanlığı ve abonelik gerektiren elektrik, su, doğalgaz gibi firmaların bilgi işlem ve strateji daire başkanlıkları ile bir araya geleceklerini söyledi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka da elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerinin e-devlet üzerine taşınacağı açıklamıştı.
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