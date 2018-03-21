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    Aydın Doğan

    'Doğan Medya Grubu, Demirören'e satıldı' iddiası

    © AP Photo/ Murad Sezer
    Türkiye
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    Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satışı için anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre anlaşmaya varılan satış rakamı 1.2 milyar dolar.

    T24'ün haberine göre, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştı.

    Doğan Medya Grubu
    © Fotoğraf:
    Doğan Medya'da işten çıkarmalar sürüyor
    Habere göre bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nu satın alan Demirören grubu, bu satın almada başka bir sermaye grubu ile işbirliği yapacak.

    Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşların tamamı şöyle:

    Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP).

    SATIŞ RAKAMI 1.2 MİLYAR DOLAR

    Sözcü'de yer alan haberde ise ismi açıklanmayan Hürriyet yetkililerinin akşam saatlerinde satışın KAP'a bildirileceğini söylediği belirtildi. İddiaya göre anlaşmaya varılan satış rakamı 1.2 milyar dolar.

    DOĞAN GRUBU HİSSELERİNDE SERT YÜKSELİŞ

    Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satıldığı yönündeki haberler üzerine Doğan Holding'e ait şirketlerin hisseleri sert yükseldi. Haberin ardından devre kesici çalışan Doğan Gazetecilik payları saat 15:28'de yüzde 19.43 primle 3.37 lirada.

    Dünya'nın aktardığına göre, Hürriyet Gazetesi yüzde 19.42 artışla 1.23, Doğan Holding ise yüzde 19.18 yükselişle 0.87 liradan işlem gördü. Devre kesicinin çalıştığı Doğan Burda payları ise yüzde 9.97 primle 3.64 lira seviyesinde yer aldı.

    Etiketler:
    Vatan gazetesi, Posta gazetesi, Milliyet, Kanal D, CNN Türk, Doğan Medya Grubu, Hürriyet, Erdoğan Demirören, Aydın Doğan, Türkiye
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