'Doğan Medya Grubu, Demirören'e satıldı' iddiası

T24'ün haberine göre, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştı.
Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşların tamamı şöyle:
Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP).
SATIŞ RAKAMI 1.2 MİLYAR DOLAR
Sözcü'de yer alan haberde ise ismi açıklanmayan Hürriyet yetkililerinin akşam saatlerinde satışın KAP'a bildirileceğini söylediği belirtildi. İddiaya göre anlaşmaya varılan satış rakamı 1.2 milyar dolar.
DOĞAN GRUBU HİSSELERİNDE SERT YÜKSELİŞ
Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satıldığı yönündeki haberler üzerine Doğan Holding'e ait şirketlerin hisseleri sert yükseldi. Haberin ardından devre kesici çalışan Doğan Gazetecilik payları saat 15:28'de yüzde 19.43 primle 3.37 lirada.
Dünya'nın aktardığına göre, Hürriyet Gazetesi yüzde 19.42 artışla 1.23, Doğan Holding ise yüzde 19.18 yükselişle 0.87 liradan işlem gördü. Devre kesicinin çalıştığı Doğan Burda payları ise yüzde 9.97 primle 3.64 lira seviyesinde yer aldı.
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