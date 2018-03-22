Kayıt
11:59 22 Mart 2018
Ankara+ 20°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir

    'İkinci Çiftlik Bank' denilen Anadolu Farm: Üyelerimizden destek bekliyoruz

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddia edilerek hakkında soruşturma başlatılan Ekolium A.Ş. Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir, banka hesaplarına bloke konduğunu belirterek "Bu blokeler kalktıktan sonra şirketimiz ödemeleri yapacaktır" dedi. Üyelerine haklarında çıkan haberlere inanmama çağrısı yapan Kandemir, destek istedi.

    Anadolu Farm
    © Fotoğraf: Anadolu Farm
    Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: 200 milyon lira topladılar
    Kayseri merkezli yaklaşık 40.000 üzerinde ortağı bulunan ve 2'si Kayseri'de olmak üzere 'Tauk' adıyla restoran zinciri ve gıda işiyle uğraşan 'Ekolium A.Ş. Anadolu Farm' şirketiyle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) Ocak ayında inceleme başlattığı ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yaptığı belirlendi.

    MASAK'ın suç duyurusu üzerine Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'nın 5 Şubat'ta soruşturma açtığı ve Kayseri Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne konuyu ilettiği, şirketin yöneticileri hakkında soruşturma açıldığı belirlendi.

    'VERİLECEK KARARI BEKLİYORUZ'

    Bunun üzerine konuyla ilgili şirketin kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, açıklamalarda bulundu: 

    "Anadolu Farm'ın 44.000 üyesi var. 4500 yatırım yapan üyemiz var. Şu anda biz ilgili banka hesap hareketlerini ilgili bakanlığımız müfettişlerine sunmaktayız. Basında çıkan 200 milyon açıklaması tamamen asılsızdır. Bunun 3'te biri gibi bir rakam telaffuz edebiliriz. Zaten bunu bakanlık müfettişleri net bir şekilde açıklayacaktır. Şu anda şirketimize ait 5 tane restoranımız vardır ve inşaatı devam eden restoranlarımızda vardır. Sadece Ekolium şirketine ait hesaplar vardır. Yatırımlarımızı devletimizin bankalarında topladık. Şirket hesaplarımız şu anda denetimden dolayı bloke edilmiştir. Şirketimizle ilgili kurumlara ihtarını çekmiştir. İhtara nazaran bankalar cevabını vermiştir. Bankalar MASAK tarafından bir bloke olduğunu söylemiştir. Buna istinaden süreci ilerletmekteyiz. Burada biz ödemelerimizi yeniden açmamız için doğal olarak şirketimize ait hesaplardaki blokelerin kalkması lazım. Bu blokelerin kalkması içinde ilgili bakanlığımızın müfettişlerinin raporlarını bir üst kuruma sunup bu üst kurumun bizim hakkımızda karar vermesi lazım. Bu karara istinaden şirketimizin üstündeki blokeler kalkacaktır. Bu blokeler kalktıktan sonra şirketimiz ödemeleri yapacaktır."

    Çiftlik Bank
    © AA/ İbrahim Yozoğlu
    Çiftlik Bank’ın İstanbul’daki merkezine polis baskını
    'ÇIKAN HABERLER NEDENİYLE ŞİRKETİMİZ CİDDİ ZARARA UĞRADI'

    Şirketlerinin 8 ay önce kurulduğunu belirten Karademir, "Şirketimizin yurt dışıyla herhangi bir bağlantısı yoktur. Şirketimiz Kayseri merkezde kurulmuştur. Kayseri merkezde kurulduğumuz için ve yönetimi kolay sağlayacağımız için restoranlarımızın birçoğu Kayseri'dedir. Alışveriş merkezinde 2 adet restoranımız vardır. Tokat'ta bir tane daha restoranımız vardır. Konya'da inşaatı devam eden restoranlarımız vardır. Bu çıkan yalan yanlış haberlerden dolayı da şirketimizin yapmış olduğu girişimlerde sıkıntı yaşanmıştır. Çıkan haberlerden dolayı şirketimiz ciddi zarara uğramıştır. Çiftlik Bank'tan kaynaklı insanların tedirgin olması ve bizim hakkımızda yapılan haberlerde bundan kaynaklanmaktadır" diye konuştu.

    'KAYIPLARA KARIŞMADIK'

    2 aydan beri yaşanan süreçle ilgili mücadele ettiklerini anlatan Karademir, "Müfettişlere bizzat kendimizi ifade ediyoruz. Durum böyle olunca da artık biz 'kaçtı, göçtü' gibi yalan yanlış haberler çıktı. İşte 200 milyon TL ile kayıplara karıştığım söyleniyor. Biz kayıplara karışmadık. Bugün bizim bakanlığımızın müfettişleri ile görüşmemiz vardı. Müfettişlere gerekli evrakları verdik. Yarın yine görüşeceğiz. Şirketimizin ödemeleri ve sistemi durdurmasındaki sebep bunun neticesinden dolayı diyecekler ki bize ya şu şekilde olmanız lazım ya da bununla ilgili bir mevzuat yazılarak bu işe devam edemeyeceğimiz söylenir. 'Ödemeleri şu şekilde yapın' diyebilirler. Hesabınız açılsa mevcut yatırımlarımızı TL'ye dönüştürsek bu şekilde ana para ödemelerimizi yaparız. Biz tamamen bakanlığın müfettişlerinin cevaba odaklandık" şeklinde konuştu.

    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
    © Fotoğraf: DHA
    Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın, Uruguay'da malikane, yat ve 2.5 milyonluk Ferrari almış
    'ŞİRKETİMİZİN TOPLADIĞI YATIRIMLARI SENET OLARAK VERİYORUZ'

    Çalışma sistemlerinin Çiftlik Bank'tan farklı olduğunu iddia eden Karademir, "Bizim şirketimizin ilk etapta farkı Türk şirketi olmasıdır. Yatırımlarını yurt dışına değil Türkiye'ye yapmaktadır. Restoranlarımızda istihdam sağlamaktayız. Oyun olarak gelecek olursak biz şirketimizin topladığı yatırımları senet olarak veriyoruz. Mesela şirketimize para yatırdınız biz ana paranızı garantiye alıyoruz diye insanlara senet veriyoruz. Haberlerde yüzde 300 kar oranı olduğu söyleniyor bu doğru değil. Yüzde 100 gibi bir kazanç oranı var. Bu Türkiye'de kazanılabilecek bir orandır" ifadelerini kullandı.

    'ÜYELERİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ'

    Üyelerine çağrıda bulunan Karademir, "Üyelerimiz aleyhimizde haberlere inanmasınlar. Şu anda biz Kayseri'deyiz. Bir yere gittiğimiz yok. Bu süreçte restoranlarımızla kendimiz ilgileniyoruz. Allah'ın izniyle bu süreci biz atlatacağız. Üyelerimizden destek bekliyoruz. En kötü durumda şirketimizin mevcut mal varlığı insanların senetlerine istinaden ana paralarını ödeyebilecek durumdadır" dedi.

    İlgili konular:

    Çiftlik Bank'ın araçlarına el konuluyor
    Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı
    Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıldı
    Çiftlik Bank'ın 12 milyon liralık arazisi FETÖ sanığından alınmış
    Etiketler:
    Anadolu Farm, Çiftlik Bank, İsa Kandemir, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dünyanın en gizemli ve olağanüstü ormanları
    Dünyanın en gizemli ve olağanüstü ormanları
    Karikatür
    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında
    İnfografik
    Su-27 çok amaçlı avcı uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam