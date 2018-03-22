Tüfenkci: Çiftlik Bank'ı Türkiye'nin gündemine bizler getirdik

CHP lideri, salı günü partisinin grup toplantısında Çiftlik Bank'ı gündeme getirerek hükümete "Tosunun biri; bakanın, başbakanın, herkesin gözü önünde Çiftlik Bank’ı kuruyor. Sonra, 77 bin 843 kişiyi dolandırıyor. 511 milyon lira tokatlıyor. Hükümet seyrediyor, SPK, BDDK, Ticaret Bakanlığı seyrediyor" ifadeleriyle yüklendi.

'MÜFETTİŞLER ÇOK HIZLI TEFTİŞ YAPTI'

Tüfenkci de Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine şu ifadelerle yanıt verdi:

"Biz bugün burada bilgilendirme merkezi açıyoruz. Maalesef yaptığımız bilgilendirmelerden rahatsız olan bir muhalefet var Türkiye'de. Bu hafta grup toplantısında konuşan Sayın Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank meselesiyle ilgili; 'Bakan yeni mi uyandı?' diyor. Hayır Kılıçdaroğlu siz yeni uyandınız. Görmeden, duymadan, bilmeden konuşunca da karşılığı olmayan yanlış bilgilerle sağa sola saldırdığınızı görüyoruz. Hükümet olarak bizim yaptıklarımıza hem kör hem de sağır olmasına rağmen bilgilenmeden konuşunca gerçekten kamuoyunu yanıltıcı bilgiler veriyor. Çiftlik Bank'ı Türkiye'nin gündemine bizler getirdik. Müfettişlerimiz çok hızlı bir şekilde teftişlerini yaptı, savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Reklamlarında bank ifadesini kullanamaz diye reklamlarını durduran bizim bakanlığımız. Ve vatandaşlarımızı da uyarıyoruz. Kılıçdaroğlu şunu bilmiyor ki bakanlıkların bir görevi de vatandaşları uyarmak."

Tüfenkci, sözlerine şöyle devam etti:

"Belki senin haberin yok, biz özellikle buna benzer yapıların üzerine de gidiyoruz. Müfettişlerimiz incelemelerini bitirdiğinde, suç tespit ettiklerinde suç duyurusunda bulunuyorlar, savcılarımızı harekete geçiriyorlar. Dolayısıyla sen hiç merak etme Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve hükümetimiz her olaya müdahale ediyor. Sadece bu tip dolandırıcılara değil her olaya müdahale ediyoruz. Sen rahat ol, iş başında bir hükümet var."

'VATANDAŞLARIMIZIN DOLANDIRILMASINA KARŞI ENGEL OLACAĞIZ'

"Biz her platformda vatandaşlarımızı uyarmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Tüfenkci, "Ama sadece uyarmakla kalmayacağız. Bu tür yapılara da karşı elimizdeki yetkiler dahilinde müdahil olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın dolandırılmasına karşı engel olacağız" ifadesini kullandı.