Erdoğan: Afrin'e vali atanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak'tan beri devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirdiği Afrin'e vali ve başka yerel atamaların yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, harekatta ölen ÖSO mensuplarının yakınları için de bir çalışma yapılacağının işaretini verdi.

Erdoğan, önceki gün milletvekilleriyle bir araya geldi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre Erdoğan vekillere şunları söyledi:

"Birkaç gün içerisinde başta vali olmak üzere yerel yönetime ilişkin diğer atamalar yapılacak. Afrin’de hem güvenlik hem de yaşam koşullarıyla ilgili restorasyon çalışmaları başladı.

GANİMET AÇIKLAMASI: BİZDEKİ FETVACILAR GİBİ…

ÖSO kuvvetlerinin şehirde yağma yaptıklarına ilişkin iddialar üzerine inisiyatif alıyoruz. Kolordu komutanımız bu konuda gerekeni yapacak. Bizdeki fetvacılar gibi, orada da fetvacılar ortaya çıkmış. Savaş ganimetlerinin helal olduğu gibi bir fetva verilmiş. Böyle şey olmaz. Komutanı görevlendirdim, gereği yapılacak.

ÖSO şehitlerinin yakınları ile ilgili de bir şey yapmamız gerekiyor. Ailelerinin mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili birtakım düzenlemeler yapmak gerekiyor.”

'VALİ, YEREL YÖNETİMDEN SEÇİLECEK'

Hükümet kaynakları ilçede kurulacak yerel yönetimin, bölgede yaşayan aşiret ve etnik unsurların temsilcilerinden oluşturulacağı, şehre atanacak valinin de bu kişiler arasından seçileceği belirtti. Güvenliğin ise ilk etapta ÖSO ile sağlanacağı, ardından yerel güvenlik biriminin oluşturacağı ifade ediliyor.