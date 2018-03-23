Kayıt
11:56 23 Mart 2018
Ankara+ 21°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

    Fakıbaba: Patateste 8 yerli tohum ürettik, halkın morali düzelmeli

    © AA/ Hamza Tav
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, halkın bakanlığının çalışmaları konusunda çok fazla bilgi sahibi olmadığını söylerken patateste yerli 8 çeşit tohum üretildiğini aktardı. Fakıbaba, yerli üretilen tohumlar dolayısıyla Türk halkının moralinin düzelmesi gerektiğini söyledi.

    Çeşitli temaslarda bulunmak için Niğde'ye gelen Fakıbaba, Nevşehir yolunda büyükbaş hayvan çiftliğini gezerek yetkililerden faaliyetleri hakkında bilgi aldı. 

    Bakan Fakıbaba, daha sonra Patates Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ederek enstitü müdürü Uğur Pırlak'tan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

    Enstitüde üretilen yerli patates tohumu Nahita'nın hasadını yapan Fakıbaba, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tarz çalışmaları görmekten gurur duyduğunu belirtti.

    Yeni doğan buzağıları seven Fakıbaba, eliyle onlara süt içirdi.
    © AA/ Hamza Tav
    Yeni doğan buzağıları seven Fakıbaba, eliyle onlara süt içirdi.

    Patates
    © AA/
    Türkiye Ziraat Odaları Birliği: Patates yiyin
    'BİR TOHUM BİR DOLAR'

    Enstitüde 8 çeşit yerli tohum üretildiğini aktaran Fakıbaba, şunları kaydetti:

    "Arkadaşlar çalışmışlar, patateste yerli 8 çeşit tohum üretmişler. Bunun 5'i şu anda hazır. Biri zaten özel sektöre verilmiş, 4'ü de özel sektöre verilmek üzere. Özel sektöre 480 ton verilmiş. Bunu alan arkadaşımız da bin 200 dönümlük alanda dikimi yapacak ve tahminen 15 ülkeye ihraç edeceğini söylüyor. Düşünün bir sektör bunu yapıyor, daha neler elde edilecek. Bir tohum bir dolar. Bizim ortalama olarak, yılda patates tohumu ithalatına vermiş olduğumuz para 22 milyon dolar. O 22 milyon doların yüzde 80'nini biz halletmişiz, artık bundan sonra ihracata biz geçeceğiz. Sadece patateste değil.

    Ahmet Eşref Fakıbaba
    © AA/
    Fakıbaba: Köyüne dönen herkese bedava koyun verilmeyecek
    'GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK GERÇEKTEN ZEVKLİ UĞRAŞ'

    Yani Türk insanı fazla bilmiyor Gıda Bakanlığı'nın neler yaptığını, enstitülerde hangi tohumların üzerinde çalıştığını. Yerli ürettiğimiz çok ciddi tohumlar var. Türk halkının  moralinin düzelmesi lazım. Yani gıda, tarım ve hayvancılık gerçekten zevkli uğraş, ülkemiz uygun, insanlarımız çalışkan ve üretiyorlar. Ben üreten bütün arkadaşlarımız yürekten kutluyorum. Şunu özellikle Türk halkına belirtmek istiyorum. zaman zaman zorluklarımız olsa da biz gıda, tarım ve hayvancılıkta gerçekten Avrupa'nın değil dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. Daha hızlı bir şekilde gelişeceğiz."

    Bakan Fakıbaba, daha sonra Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ı ziyaret etti.

    İlgili konular:

    Fakıbaba'dan Çiftlik Bank açıklaması: Söylentiler uydurma
    Fakıbaba: Şeker fabrikalarına biz de talibiz
    Fakıbaba'dan Rusya'dan et ithalatı açıklaması: İhtiyaçtan değil siyasi
    Etiketler:
    Yerli tohum, Patates, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    SSCB'de eğlence kültürü
    SSCB’de eğlence kültürü
    Karikatür
    'Filistin'in cesur kızı'na 8 ay hapis cezası
    İnfografik
    Su-27 çok amaçlı avcı uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam