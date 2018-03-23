Rus ve ABD genelkurmay başkanları Suriye’yi konuştu

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile dün telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Taraflar görüşmede Suriye’deki durumu ve iki tarafı da ilgilendiren başka konuları ele aldı ve teması sürdürme konusunda anlaştı.

Bakanlığın açıklamasında görüşme ile ilgili başka bir ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan ikili ilişkilerdeki gerginlik ve Suriye krizindeki mevcut durum çerçevesinde olumlu bir adım olarak görülebilecek bu görüşme, Trump’ın Putin’i aramasının ardından geldi. Putin ve Trump da görüşmelerinde Suriye krizine değinmişti.



