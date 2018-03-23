Cem Küçük'ten Doğan Medya listesi: Bir kısım kovulacak, bir kısım ayrılacak

Türkiye yazarı Cem Küçük, Demirören Holding'e satılan Doğan Medya Grubu'ndan bazı isimlerin kovulacağını, bazılarının da kendi isteğiyle gazete ve televizyonlardan ayrılacağına dair bir yazı kaleme aldı. Küçük'e göre Ahmet Hakan ve Ertuğrul Özkök gibi isimlerin Hürriyet'te kalması 'Doğan'ın Hürriyet'te kontrolü sürdürdüğünü akıllara getirecek.'
Küçük, "Yepyeni bir dönem ve yepyeni bir zamanın ruhu" başlıklı yazısında Doğan Medya'nın görünür yüzlerinin çoğunun gazete ve televizyonlardan ayrılacağını, bazılarının da Demirören ailesi tarafından kovulacağını iddia etti. Küçük'e göre Doğan Medya'dan geriye sadece Hande Fırat ve Hakan Çelik'in kalacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Küçük'ün yazısının ilgili kısımları şöyle:
"Aydın Bey’i bu kararından ötürü yeniden tebrik ederim. Fakat şu da bilinmeli ki bu kararından sonra Aydın Doğan’a ve ailesine aşırı sert vuran yazılar asla doğru olmaz.
Türk medya tarihinde Doğan ile en çok savaşan adam tartışmasız benim. Bu dakikadan sonra gidenin ardından tef çalınmasını doğru bulmuyorum. İslam ahlakına yakışan bir edep ve adap ile Aydın Doğan ve Doğan ile adı özdeşleşen adamları uğurlanmalıdır.
Doğan’ın zekâsına en güvendiği A takımı ikilisi olan Ertuğrul Özkök ve Zafer Mutlu hemen beklemeden ayrılırlar. A takımında olmamakla birlikte Aydın Doğan ile adı bire bir özdeşleşmiş Ahmet Hakan da beklemeden ayrılacaktır. Özellikle Hakan ve Özkök medyada görünür oldukça, 'Doğan ve ailesinin hâlâ Hürriyet gazetesinde kontrolü sürdürdüğü'nü akıllara getirecektir. Bu durum kaçınılmazdır.
Doğan’ın B takımındaki adamların da Demirören medya grubunda geleceği olabileceğini sanmıyorum. Mehmet Yılmaz, Sedat Ergin, Murat Yetkin gibi B takımı eski yöneticilerinin de tazminatlarını alarak ayrılmaları akla uygun olur. Hırsla yeni sistemi zorlayarak madara olana, yani kovulana kadar bekleme yaparlar mı? Tam bilemiyorum.
Sanırım B takımının en zekisi Mehmet Yılmaz tıpkı Özkök, Mutlu ve Hakan gibi ayrılacak ve uzun seyahatlere çıkacaktır. Aynı şekilde Ayşe Arman’ın da devam etmesi mümkün değildir.
ByLock İsmail diye bilinen Saymaz bana çok belaltı saldırmış bir kişidir ama çalışkan ve başarılı bir muhabirdir. Muhabirliğinin hakkını vermem gerekir. Son dönemde Kemalist görünümlü Marksist rolünü iyi oynadığı için tazminatını alıp Sözcü’ye gidecek ve Halk TV’de program yapacaktır. Gruptan ayrılması kesin isimlerden Şirin Payzın da kendi ideolojik çizgisine uygun olarak Cumhuriyet’te basın hayatına devam edecektir. Belki Halk TV’de de yine vazife alır. Yine Deniz Zeyrek, Çınar Oskay, Kanat Atkaya, Ebru Baki, Cansu Çamlıbel, Melis Alphan, Dinçer Gökçe gibi isimler de bu tip kurumlarda bir şeyler yapacaklardır. Zamanın ruhundan kaçış mümkün değil. Hepsine yeni hayatlarında başarılar dilerim.
Fikret Bila, Erdoğan Aktaş ve Rıfat Ababay gibi yöneticilerin durumu ise tartışmalıdır. Bu isimler 2019’a kadar geçiş döneminde muhtemelen kalırlar ve sonrasında da kalabilirler ya da kalmayabilirler.
Hande Fırat ile Hakan Çelik devam edeceği kesin iki isimdi ama Hande Fırat akıllara durgunluk verecek çocukça bir instagram mesajıyla grubun yeni sahibi Demirören Ailesi’ne saygısızlık yaptı. Fırat’ın şu an bulunduğu yeri hazmedememiş çocuksu muhabir psikolojisinde olmasına tipik bir örnekti bu olay. Sonuçta artık bu grubu yeni bir ruh yönetecek."
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