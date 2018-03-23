HDP'li Baydemir'in hapis cezası onandı

Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesindeki duruşmaya Baydemir ve avukatı katılmadı.
Mahkeme, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Baydemir'e Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde polise hakaret suçundan verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis kararına yapılan itirazı değerlendirdi.
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Heyet, sanık Baydemir'e hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Böylelikle karar kesinleşti.
Baydemir hakkında, 2012 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı iken, valilik önündeki polislere hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
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