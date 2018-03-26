Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltı sayısı 15'e çıktı

Hürriyet'in aktardığına göre, polisin ‘Marksist Fikir Topluluğu’ üyesi olduğu belirtilen üç öğrenciyi gözaltına aldığı bildirildi.
© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, üç gün önce de aynı kapsamda 12 kişi gözaltına alınmıştı.
ERDOĞAN, 'TERÖRİST' DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde lokum dağıtan grubu protesto eden üniversitelilere, “O komünist, o vatan haini, terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” diye tepki göstermişti.
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