Erdoğan: 'Münbiç'ten çıkmayız' yaklaşımları Trump'ın iradesi değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin birden fazla yetkilisi tarafından yapılan 'Menbiç çıkmayız' açıklamalarıyla ilgili olarak "Trump'ın iradesi değildir gibi düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, "Türkiye olarak biz kesinlikle buralarda işgal kuvveti olarak bulunamayız" ifadesini de kullandı.