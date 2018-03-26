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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: 'Münbiç'ten çıkmayız' yaklaşımları Trump'ın iradesi değildir

    © AA/ Kayhan Özer
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin birden fazla yetkilisi tarafından yapılan 'Menbiç çıkmayız' açıklamalarıyla ilgili olarak "Trump'ın iradesi değildir gibi düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, "Türkiye olarak biz kesinlikle buralarda işgal kuvveti olarak bulunamayız" ifadesini de kullandı.

    Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Bulgaristan'ın Varna şehrine hareketi öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın ifadelerinden satırbaşları şöyle:

     

    • Ömer Çelik
      © AA/ Dursun Aydemir
      AB Bakanı Çelik: Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz
      AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor. Niyetini, gayesini, ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin Türkiye'nin AB'de saygın, eşit, tam üye olarak hak ettiği yeri olmasına mani olmalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ülkemizin konumuna, gücüne, bölgede ve dünyada oynadığı etkin role uygun şekilde Avrupa Birliği ile görüşmelerimizi sürdürceğiz. Varna Zirvesi'nin hem AB hem de bölgesel meselelerin çözümü konusunda olumlu katkılar yapmasını temenni ediyorum. Bugünkü zirvede daha önceden mutabakata vardığımız hususlardaki gelişmeleri de ele alacağız. Bölgesel ve güvenlik konularına ilaveten ülkemizin müzakere sürecinde karşılaştığı siyasi ve sunni engellerin kaldırılması, katılım sürecimizin tekrar canlandırılması beklentimizi Avrupa Birliği liderlerine tekrar ileteceğiz.

     

    'SİNCAR'A ÇOK TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

     

    • Şengal'deki PKK birlikleri
      © Sputnik/ Hikmet Durgun
      'PKK, Sincar'da kalan son güçlerini de çekiyor'
      (PKK'nın Sincar'dan çekilmesi) Irak hükümetinin bazı operasyon girişimlerini doğrusu istihbarat örgütümüzden aldım. Bunun tabii netice itibarıyla tamamiyle bittiği konusunda takipteyiz. Kısmi olarak bir müdahale olmuş olabilir nitekim bugün de Irak'tan bu konularla ilgili olarak bir yetkili Türkiye'ye gelecek. Onlarla da MİT Müsteşarımızın görüşmesi olacak. Bu görüşmelerden sonra sağlıklı bir neticeyi alırız. Temennimiz Irak merkezi hükümeti Sincar'da bu operasyonu başarmakta bir sıkıntı varsa burada da ikili görüşmelerimizi yapalım, orada gereğini de biz yaparız. Sincar'a çok tahammülümüz yok.

    'OBAMA'NIN SÖZLERİNE BENZER SÖZLER VERİLDİ BİZE'

    • Menbiç'te konuşlanan ABD birlikleri
      © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
      ABD: Menbiç'ten çekilmek gibi bir niyetimiz yok
      Münbiç bizim için yeni bir şey değil. Obama döneminden beri üzerinde durduğumuz bir konuydu. Obama'nın bize söylediği 'Bunlar burada duramaz, Fırat'ın doğusuna çekilecek.' Obama'nın sözlerine benzer sözler verdiler bize. Biz kendilerine 'Buralar YPG'nin değil. Buraların yüzde 90'ı oradaki Arap nüfusa aittir. Size de bize de düşen buraları sahiplerine teslim etmektir.' Sayın Tillerson'ın ziyaretinde kendisiyle konuştuğumuzda bize Münbiç'in güvenliğini beraber sağlayalım teklifiyle geldi. Bundan ne anlaşılır? 'Buralara girme niyetimiz yok, terör örgütünü çıkartalım, güvenliğini ABD-Türkiye sağlayalım…' Bizim bulunduğumuz nokta bu. Güvenliği sağlamada  beraber hareket edebiliriz. Burada 'Çıkmayız' gibi yaklaşımlar Trump'ın iradesi değildir gibi düşünüyorum. Putin'le de Trump'la da görüşmeleri yapıyoruz.

    'BİZİM ÜZERİMİZE DÜŞEN…'

    • Biz Münbiç'le ilgili ne diyoruz? Türkiye olarak biz kesinlikle buralarda işgal kuvveti olarak bulunamayız. Buraların sahipleri kimse sahiplerine teslim edelim… ABD'nin üzerine düşen, bizim üzerimize, Rusya'nın üzerine, İran'ın üzerine düşen görev budur. 

     

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    Etiketler:
    Avrupa Birliği (AB), Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Menbiç, Afrin, Türkiye
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