Bozdağ: Türkiye Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:
- (Zeytin Dalı Harekatı) 3 bin 755 terörist etkisiz hale getirildi. Herhangi bir sivilin burnu dahi kanamamıştır. Afrin harekatında toplam 49 askerimiz şehit oldu. Türkiye sivil hassasiyeti gözeterek terörle mücadele ediyor. Bölgedeki mayınlı tuzaklar siviller için tehdit. Bölgede hayatın normalleşmesi için çalışılıyor.
- (Sincar bölgesinden PKK'nın çekilmesiyle ilgili) Irak ordusu Sincar'da bazı bölgelere yerleşti. PKK, isim ve üniforma değiştirerek bölgede kalamaz.
- (Türkiye-AB zirvesi) Umarız bu görüşmeler AB ile yeni bir kapı aralar. Sayın Kurz (Avusturya Başbakanı), Türkiye'nin önemini kavrayamamış durumda. Avusturya'daki aşırı sağcıların düşüncelerini dile getiriyor. Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye hakı yok.
- (ABD ile S-400 görüşmeleri) Erdoğan-Trump görüşmesinde ele alındı. Bu görüşmede Türkiye'nin konuyla ilgili tavrı ortaya konuldu. ABD savunma sistemi verirse bunu almaya hazır olduğumuzu ifade ettik.
- (ABD ile Menbiç görüşmesi) Dışişleri müsteşarımız önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek.
- (Çiftlik Bank soruşturması) Altı kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
- (Rus diplomatların 14 AB ülkesinden sınırdışı edilmesi) İki ülke arasında olan bir hadisedir. İngiltere bağımsız bir devlet, hangi ülkeyle ne tür ilişki geliştireceğine kendisi karar verir. Rusya da egemen ve bağımsız bir ülkedir. Başka ülkelerin aldıkları kararları kendi çıkarlarımız bakımından uluslararası hukuk bakımından değerlendirip ona göre adım atıyoruz. Türkiye ile Rusya arasında iyi bir ilişki vardır. Türkiye Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir. Türkiye kendi dış politikasını kendisi belirleyen bağımsız bir ülkedir.
Ayrıntılar geliyor…
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