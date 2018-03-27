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    Pervin Buldan, Sezai Temelli, HDP

    HDP, 2019 seçimleri için düğmeye bastı

    © AA/
    Türkiye
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    2019 için yol haritası belirleme çalışmalarına başlayan HDP, hem doğu ve güneydoğu bölgesinde hem de batıda bazı siyasi partilerle görüşecek, iş birliğinin yollarını arayacak.

    referandum - sandık - İzmir
    © REUTERS/ Osman Orsal
    İttifak sonrası simülasyon yapıldı: CHP 7, HDP 1 vekil kaybediyor
    Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP 2019 seçimleri ya da olası bir erken seçime yönelik çalışmalara dün itibarıyla resmen başladı. 2019 seçimlerine gidilirken partinin nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiği konusunda taslak olarak belirlenen ilkeler, dün HDP milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşen kapalı grup toplantısında ele alındı. Milletvekilleri partinin strateji komisyonu tarafından oluşturulan taslak halindeki temel başlık ve ilkelerin yer aldığı strateji planlaması hakkında görüşlerini dile getirdi.

    EMEP VE ÖDP İLE GÖRÜŞME

    Edinilen bilgiye göre milletvekillerinin katılımıyla yapılan görüşmelerin ardından seçime yönelik yol haritasını içeren taslak strateji planlaması yarın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da ele alınacak. MYK’da yapılacak görevlendirmelerin ardından bölgede DBP başta olmak üzere bazı siyasi partilerle görüşmeler yapılacağı, batıda da EMEP, ÖDP gibi partilerle temas kurulacağı belirtiliyor. Siyasi partilerden gelen öneriler kapsamında yapılacak ekleme ve değişikliklerin ardından PM toplantısında HDP’nin 2019’a yönelik yol haritası netleşmiş olacak. PM toplantısı 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

    Özgür Özel, Temel Karamollaoğlu
    Mustafa Kamacı
    CHP, HDP, Saadet ve Vatan Partisi seçim güvenliğinde iş birliği için uzlaştı
    TOPLUMSAL MUHALEFETTE ORTAKLAŞMA

    Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin içinde bulunduğu mevcut duruma ilişkin bir değerlendirmenin yapıldığı taslak halindeki strateji planlamasında, toplumsal muhalefetin nasıl bir araya gelebileceği konusunda öneriler sıralanıyor. HDP’nin demokratik buluşmalar içerisinde olabileceği de ifade edilen planlamada, olağanüstü hal (OHAL) koşullarında yapılacak bir seçimin meşru olmayacağı, seçimin eşit ve demokratik koşullarda olması için OHAL koşullarının derhal kalkması gerektiği de vurgulanıyor. Planlamada ayrıca AK Parti ve MHP’nin ortaklaşa hayata geçirdiği ittifak düzenlemesinde yer alan seçim güvenliğine ilişkin uygulamalara karşı alınacak tedbirler konusunda diğer siyasi partilerle iş birliği yapılması gerektiği dile getiriliyor.

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    Etiketler:
    2019 seçimleri, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), EMEP, HDP, Türkiye
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