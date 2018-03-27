11 kişinin hayatını kaybettiği jet kazasına havadan tanık: Birden kayboldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) İstanbul'a giden özel Türk jet uçağının İran'da düştüğü ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya bir Türk Hava Yolları (THY) pilotu tanık oldu. Aynı saatte İran üzerinde bulunan THY uçağının pilotunun, “Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu” dediği öğrenildi.

© AA/ Morteza Salehi İran, düşen Türk jetiyle ilgili iddiayı yalanladı

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, İstanbul’a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nden havalanan Başaran Holding’e ait özel jet İran’da düşmüş, kazada 3’ü mürettebat, işadamı Hüseyin Başaran’ın kızı 28 yaşındaki Mina Başaran ile 7 kız arkadaşı toplam 11 kişi yaşamını yitirdi. Cenazelerden 10’u, Türkiye’ye getirildi ve Adli Tıp Kurumu’nda da DNA eşleştirmesiyle ilgili gerekli çalışmalar tamamlandı. Kazayla ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. THY’ye ait Boeing 757 uçağının, aynı saatlerde İran üzerinde uçuş yaptığı ve pilotun olaya tanık olduğu ortaya çıktı. İran

Öte yandan THY’ye ait Boeing 777 uçağının, aynı saatlerde İran üzerinde uçuş yaptığı ve pilotun olaya tanık olduğu öğrenildi.

Pilotun, “Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu” dediği kaydedildi. Kazayla ilgili olarak pilotla daha ayrıntılı bir görüşme yapılacağı belirtildi.



