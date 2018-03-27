Amanos Dağları'ndaki çatışmada bir asker hayatını kaybetti

© AP Photo/ Burhan Ozbilici TSK'dan Amanos Dağları'nda operasyon

Hatay'ın Arsuz ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyonda şehit olan uzman çavuşumuza rahmet, acılı ailesine sabır, ulusumuza baş sağlığı diliyorum. — Hüsnü Bozkurt (@HsnBozkurt) 27 Mart 2018

Hatay Valis Erdal Ata, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada yaralı askerin yaşamını yitirdiğini söyledi. Bölgedeki arama tarama faaliyetleri sırasında yaralı bir PKK'lının açtığı ateş sonucu yaralanan askerin hayatını kaybettiğini belirten Vali Ata, PKK'lıların Afrin'e karşı misilleme hazırlığı içinde olduğunu söyledi.

Ayrıca Amanos Dağları'nda 11 PKK'lının etkisiz hale getirilmesinin 1992 yılından bu yana bölgedeki en kapsamlı operasyon olduğunu belirten Vali Ata, "Etkisiz hala getirilen teröristlerin 6'sının cesedine ulaşıldı. Bu teröristlerin eylem hazırlığı içinde olduğu saptandı. Afrin'e misilleme planlıyorlardı. TSK ve Emniyet güçlerine kaşın eylem planlıyorlardı ancak jandarmamız onlardan önce davrandı. Amanoslar'da bir tek terörist kalmayıncaya kadar operasyonlara devam edeceğiz" dedi.