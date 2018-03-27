İstifa eden Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk, İYİ Parti'ye katıldı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, görevinden istifa etti. Koncuk, siyaset yapmak üzere İYİ Parti'ye üye oldu.

2011 yılından bu yana Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlık görevini yürüten İsmail Koncuk, dün istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Koncuk, şu ifadeleri kullandı:

© AFP 2018/ OZAN KOSE Türkiye Kamu-Sen'den MHP'ye suç duyurusu

2011 Yılı Nisan ayından bu yana gurur ve şerefle yaptığım Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığından, 26 Mart 2018, bugün, itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beni ve teşkilatımı destekleyen tüm gönüldaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/ioLxRLFRHA — İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) March 26, 2018

"Bundan sonraki hayatıma dair alacağım kararlar sebebiyle 2011 yılı Nisan ayından bu yana gurur ve şerefle yaptığım Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığı'ndan, 26 Mart 2018 itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beni ve teşkilatımı destekleyen tüm gönüldaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bugünden sonra da istendiği takdirde her zaman Türkiye Kamu Sen'in destekçisi olmaya devam edeceğim. Bu tarihten sonra Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığı'na, 21-22 Nisan'da yapılacak 6'ncı Olağan Genel Kurul'a kadar Genel Sekterimiz, Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Sn. Önder Kahveci vekalet edecektir. Benden sonra göreve gelecek olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnanıyorum ki, Türkiye Kamu Sen'in ilkeli, kararlı ve cesur sendikacılık anlayışı kesintiye uğramadan devam edecektir. Varsa hakkım helal olsun."

​Koncuk istifasının ardından Çankaya İYİ Parti İlçe Başkanlığı'na giderek, partiye üye oldu.