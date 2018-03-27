Çiftlik Bank'ın tavukları ve yumurtaları ihaleyle satılacak

Çiftlik Bank'ın el konulan Mavi Yumurta Üretim Tesisi'ndeki 21 bin tavuk ve 100 bin yumurta ihaleyle satılacak. Gelir, Çiftlik Bank'tan alacaklı olan mağdurlara verilecek.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Üretim Tesisi'nde üretim devam ediyor. Soruşturma başlatıldığı gün Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yediemine teslim edilen tesiste şu anda 6 kişi çalışıyor. Yaklaşık 5 ay önce Çiftlik Bank CEO Mehmet Aydın'ın kurdelesini keserek açtığı, 37 dönüm üzerindeki 6 bin metrekarelik tesiste 21 bin tavukla üretim yapılıyor.Tesisin içindeki canlı hayvan ve ürünler savcılık kararıyla Taraklı Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü tarafından ihaleyle satılacak. Toplamda 21 bin tavuk ve satışa hazır olan 100 bin yumurtanın sahibi, 29 Mart Perşembe günü yapılacak ihalede en fazla teklif veren kişi olacak.

'GELİR, ALACAKLI OLAN MAĞDURLARA VERİLECEK'

Geyve Adliyesi Adli Emanet Hesabı'na aktarılacak olan gelirin, şirketten alacaklı olan mağdurlara verileceği belirtildi. Tesise kayyım atanıp atanmayacağı kararını ise şirketin merkezi olan İstanbul'da görülen davaya bakan mahkeme verecek.