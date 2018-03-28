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    Prof. Dr. İlber Ortaylı

    İlber Ortaylı: Wikipedia'yı hiç tavsiye etmiyorum

    © AA/ Hilal Uştuk
    Türkiye
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    Tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarihsel kaynak konusunda Wikipedia'yı tavsiye etmediğini belirterek, "Türkçesine de hiç güvenmeyin" dedi. Ortaylı gençlere ansiklopedi kullanmalarını önerdi.

    Kütüphane Haftası kapsamında Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın düzenlediği etkinlikte konuşan Prof. Dr. Ortaylı, geçmişten günümüze kütüphane, kütüphanecilik, kitap ve okuma kültürüne ilişkin bilgi verdi.

    Prof. Dr. İlber Ortaylı
    © AA/ Sefa Karacan
    İlber Ortaylı: Türkler çok eğitimli cahil bir millettir
    Kütüphaneciliğe Türkiye'de yeteri kadar önem verilmediğini söyleyen Ortaylı, şöyle konuştu:

    "Mesela İstanbul'da kimlerin kütüphaneleri var? Bunların bilindiğini zannetmiyorum. Kitap toplayan, kütüphanesi zengin insanlar var. Hepsi de Anadolu üniversitelerindeki kütüphanelerden daha zengin kitap kurtları. Ben hiçbir taşra üniversitesinde 30-40 bin tarih kitabı olanı bilmiyorum. Belki vardır Erzurum gibi ama bu yaygın bir şey değil. Böyle bir ortamda kütüphane nedir, ona bakmak gerekiyor. Birtakım reformlar, devrimler, atılımlar yapan bir memlekette, kütüphane çok yavaş ilerleyen bir müessese olmuş. Olan kütüphaneler de zamanla özelliğini kaybetmiş."

    'MUTLAK CEHALET DE BİR MEZİYETTİR'

    İlber Ortaylı
    Tahir Turan Eroğlu
    İlber Ortaylı: Wikipedia’daki tarih bilgileri yanlış
    Kütüphanecilerin, kütüphanedeki kitaplarla ilgili sahip olduğu donanımın önemine vurgu yapan Ortaylı, "Türkiye, kitap toplamayan, okumayan bir cemiyet olsa külliyen, mesele yok. Mutlak cehalet de bir meziyettir. Öyle gider. Fakat bu tarz yapı, işleri çok sürüncemede bırakır. Dünyayı araştıran, onu bunu tarayan insancıklarla, dünyadan haberi olmayan birtakım adamların bir arada bulunması çok kötü bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

    Ortaylı, Wikipedia'nın dijital kütüphane olduğu yönündeki bir yorum üzerine, şunları söyledi:

    "Hiç tavsiye etmiyorum. Türkçesine ise hiç güvenmeyin. Ben size örnekler veririm. Bir kere ansiklopedi kullanmaya alışın. 'Efendim bizim rafta 30 tane cilde yer yok' deniyor. Sana kim dedi 30 cildi al. Hepsinin bilgisayara uyumlusu çıktı. Takar okursun. Özellikle gençler, ansiklopedi okuyacaksınız. Bir maddeye bakarken, öbürüne takılırsın. Tıpkı Harvard'ın veya Bilkent'in raflarında gezmek gibi. Aradığından çok, okuduğun kaçak madde aklında kalır. Lügat bakarken aramadığın kaçak madde kalıyor."

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    Etiketler:
    Kütüphane, Wikipedia, Yapı Kredi, İlber Ortaylı, Türkiye
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