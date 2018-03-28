Ankaralılar Gökçek'e tepkili: Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nın adı değişsin, söyleyemiyoruz

Ankara Çayyolu'ndaki bir bulvara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde verilen isim tartışma yarattı. Vatandaşlar, Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nın adının değişmesi için imza kampanyası başlattı.

© AA/ Murat Kaynak Gökçek'in vedasında ağlayan bürokrat görevinden alındı

Hürriyet'ten Doğahan Giritoğlu'nun haberine göre, Ankara Çayyolu'nda bulunan ve Bangladeş’in ilk başbakanının adını taşıyan 'Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı' isminin uzunluğu ve zor telaffuz edilmesi nedeniyle insanlar tarafından tepki görüyor. İkamet adresleri bulvar üzerinde görünen vatandaşların büyük bir bölümü söylemekte zorlandıkları ismin değişmesini istiyor.

Vatandaşlardan gelen şikayetler ve imza kampanyasını Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yazılı bir dilekçeyle ileten Çayyolu'na bağlı Ümit Mahallesi'nin muhtarı Ayşe Çalışkan, caddenin isminin Türkiye için önem taşıyan bir liderle değiştirilmesini talep etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya çağrıda bulunan Çalışkan, “Bu bulvarın ismini ‘Atatürk’ veya ‘Mustafa Kemal’ olarak değiştirelim” önerisinde bulundu.

Çalışkan, vatandaşların şikayetlerini su sözlerle anlattı:

“4 yıllık muhtarlık sürecimde en fazla şikayeti bu bulvarın isminin değişmesi konusunda aldım. Belediye, nüfus müdürlüğünde kayıt yaptıracak kişi oturduğu yeri telafuz edemiyor. Evinde misafir ağırlayacak, adres tarif edemiyor. Acil ambulans, itfaiye, polis çağıracak derdini anlatamıyor. İnsanlar artık bu trajikomik durumdan rahatsız olmaya başladı. Gökçek döneminde bu isim verilmişti Caddenin adı değişsin söyleyemiyoruz.

Kendi değerlerimizi cadde ve sokaklarda yaşatmak varken, söyleyemediğimiz bir ismi kullanıyoruz. Millileşmenin ön plana çıktığı günlerde bizler, Çayyolu sakinleri olarak bu bulvarın ismini ‘Atatürk’ veya ‘Mustafa Kemal’ şeklinde değiştirilmesini istiyoruz. Dilekçemizi yazdık, imza kampanyası başlattık, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna’dan çözüm bekliyoruz.”

Dünya tarihinde Banga Bandhu Şeyh Mucibur, Bangladeş’in ilk başbakanı ve devlet başkanı olarak tanınıyor. 1972’de ülkesinin Başbakanı, 1975’te devlet başkanlığı görevini üstlenen Mucibur Rahman’ın, 15 Ağustos 1975’teki askeri darbeyle yönetiminin devrildiği ve ailesiyle birlikte öldürüldüğü biliniyor.