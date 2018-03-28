Türk Dışişleri Müsteşarı Yalçın, ABD'ye gidiyor

Türk Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın 30 Mart'ta ABD'ye gideceği öğrenildi. Yalçın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan ile görüşecek ve Washington'da düzenlenen çalışma grubu toplantılarının sonuçlarını değerlendirecek.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti sırasında alınan çalışma grubu kararının ardından ilk buluşma 30 Mart'ta Washington'da gerçekleşecek. Türk Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan ile görüşerek Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konuları ele alacak.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuya dair açıklaması şöyle:

"Sayın Müsteşarımız 30 Mart 2018 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Sayın Müsteşarımızın Vaşington’da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan’la yapacağı görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması, ayrıca 8-9 Mart 2018 tarihlerinde Vaşington’da düzenlenen Çalışma Grubu toplantılarının sonuçlarının değerlendirilmesi öngörülmektedir."

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevini 7 yıldan uzun zamandır sürdüren Feridun Sinirlioğlu, 15 Ekim 2016'da New York’ta Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görevine başlamıştı. Sinirlioğlu’ndan boşalan koltuğa ise Müsteşar Yardımcısı Ümit Yalçın oturmuştu.