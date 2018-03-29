AK Partili Tayyar, 'Cumhurbaşkanımız izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Konuşan Prof.Dr.Hilmi Bayraktar.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) 28 Mart 2018
Yerli ve milli Cumhurbaşkanımıza 'Almancı' diyen, 'cemaat' dediği FETÖ'yü cezalandırıcı üst makam olarak gören bu edepsiz, 15 Temmuz'dan sonra Gaziantep Üniversitesine rektör yardımcısı olarak atandı.
Cumhurbaşkanımızdan gizlenen video budur. pic.twitter.com/dSSd3SVjSa
“Bu videoyu daha önce TV ve Twitter’dan yayınladım, ne var ki cumhurbaşkanımızdan gizlendi. İzlediğinde bu edepsizliğe kızdı. CHP istismara kalkınca yeniden hatırlattım. CHP samimi ise önce FETÖ yüzüğünü atsın, işe FETÖ borsasından rahatsız olan Gaziantep İl Başkanından başlasın."
İfadelerim; yargıda ve bürokraside FETÖ mücadelesini sulandıran provakatif girişimleri deşifre etmeye yöneliktir.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) 28 Mart 2018
Samimi olan herkes bu sürece katkıda bulunur.
Görüyorumki CHP siyasi istismara kalkışarak FETÖ'ye kalkan olmaktadır.
CHP'yi FETÖ'den kurtarmadan mücadele bitmeyecek!
'YETERİNCE MUHALİF GAZETECİ VAR, BİR BUNLAR EKSİKTİ'
Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere, Tayyar ve Metiner'in 'muhalefete malzeme vermek, Hükümetin FETÖ ile mücadelesini yeterli göstermemek, parti disiplinini hiçe saymakla' suçlandığı belirtiliyor. Parti içeresinde her iki milletvekiline de gazeteci kökenli olmaları nedeniyle, “Burası siyaset yapma yeri, gazetecilik yapma yeri değil. Bu arkadaşlar gazetecilik yapmayı özlemişler. Yeterince muhalif gazeteci var, bir bunlar eksikti. Başımıza gazeteci oldular. Muhalefete malzeme veriyorlar, Kılıçdaroğlu’nun danışmanlarından daha çok malzeme üretiyorlar” yorumları yapıldığı belirtiliyor.
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