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    AK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar

    AK Partili Tayyar, 'Cumhurbaşkanımız izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

    © AA/
    Türkiye
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    AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, daha önce başdanışmanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gizlediğini iddia ettiği videoyu paylaştı. Tayyar, söz konusu video için 'Cumhurbaşkanımız izleyince çıldırdı' demişti.

    Şamil Tayyar
    © AA/ Arşiv
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    Tayyar, katıldığı bir televizyon programında "Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük" dedi. Başdanışmaların cephesinden bu iddiaya yönelik herhangi bir yanıt gelmezken Tayyar söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

    Şamil Tayyar
    © AA/ Arşiv
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    “Konuşan Prof. Dr. Hilmi Bayraktar… Yerli ve milli Cumhurbaşkanımıza ‘Almancı’ diyen, ‘cemaat’ dediği FETÖ’yü cezalandırıcı üst makam olarak gören bu edepsiz, 15 Temmuz’dan sonra Gaziantep Üniversitesine rektör yardımcısı olarak atandı.Cumhurbaşkanımızdan gizlenen video budur” diyerek görüntüleri paylaşan Şamil Tayyar devamında şu ifadeleri kullandı:

    “Bu videoyu daha önce TV ve Twitter’dan yayınladım, ne var ki cumhurbaşkanımızdan gizlendi. İzlediğinde bu edepsizliğe kızdı. CHP istismara kalkınca yeniden hatırlattım. CHP samimi ise önce FETÖ yüzüğünü atsın, işe FETÖ borsasından rahatsız olan Gaziantep İl Başkanından başlasın."

    ​'YETERİNCE MUHALİF GAZETECİ VAR, BİR BUNLAR EKSİKTİ'

    AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner
    © AA/ Raşit Aydoğan
    AK Partili Metiner: İktidar hepimizi değiştirdi, değiştiriyor, kim 'Değişmedim' diyorsa yanlış söylem
    Öte yandan ANKA’nın edindiği bilgilere göre, Tayyar’ın, “FETÖ borsası kurulmuş, FETÖ mensupları tahliye edilmek için rüşvet veriyor” açıklamaları ile AK Parti İstanbul Milletvekili Metiner’in, “İktidar hepimizi değiştirdi, değiştiriyor. Kim ‘değişmedim’ diyorsa yanlış söylemdir” sözleri parti içeresinde tepki çekmeye devam ediyor. 

    Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere, Tayyar ve Metiner'in 'muhalefete malzeme vermek, Hükümetin FETÖ ile mücadelesini yeterli göstermemek, parti disiplinini hiçe saymakla' suçlandığı belirtiliyor. Parti içeresinde her iki milletvekiline de gazeteci kökenli olmaları nedeniyle, “Burası siyaset yapma yeri, gazetecilik yapma yeri değil. Bu arkadaşlar gazetecilik yapmayı özlemişler. Yeterince muhalif gazeteci var, bir bunlar eksikti. Başımıza gazeteci oldular. Muhalefete malzeme veriyorlar, Kılıçdaroğlu’nun danışmanlarından daha çok malzeme üretiyorlar” yorumları yapıldığı belirtiliyor.

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    Etiketler:
    FETÖ, Mehmet Metiner, Hilmi Bayraktar, Recep Tayyip Erdoğan, Şamil Tayyar, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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