ÖSO savaşcıları, Türkiye'den 'gazilik' ve 'şehitlik' unvanı istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerini ‘Kuvayi Milliye’ye benzeterek teşekkür ettiğini hatırlatan ÖSO mensupları, Fırat Kalkanı sırasında konuşulan ‘gazilik, şehitlik’ düzenlemesinin yeniden gündeme alınmasını talep ediyor.
'MANEVİ ANLAMDA BÜYÜK DESTEK OLUR'
ERDOĞAN SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Erdoğan, 21 Mart’ta AK Partili milletvekilleriyle yaptığı toplantıda ölen ve yaralanan ÖSO mensupları için düzenleme sinyali vermişti. Erdoğan “ÖSO şehitlerinin yakınları ile ilgili bir şey yapmamız gerekiyor. Bu konuda destekleyici bir takım kararlar alabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.
KARAR: YASAL DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR
Karar gazetesinin haberinde ayrıca şu ifadeler yer aldı:
"Fırat Kalkanı’nda 614, Zeytin Dalı’nda da şu ana dek 302 kayıp veren ÖSO çatısı altında Türk vatandaşlığına geçen Suriyeliler de bulunuyor. ÖSO mensupları, Türkiye’de TSK ve emniyet mensuplarından terörle mücadelede şehit olanların yakınları ve gaziler için yapılan düzenlemeden asker ya da polis sayılmadıkları için vatandaş olsalar bile yararlanamıyor. Bu nedenle TSK ile harekata katılan ÖSO mensupları için ayrı bir yasal düzenleme gerekiyor."
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