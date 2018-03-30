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    ÖSO

    ÖSO savaşcıları, Türkiye'den 'gazilik' ve 'şehitlik' unvanı istiyor

    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    Türkiye
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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, Türkiye'den 'gazilik' ve 'şehitlik' unvanı istiyor. Savaşçılar için gazilik ve şehitlik unvanı verilmesinin hükümetin gündemine geldiğini ancak bu adımdan vazgeçildiği öğrenildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Kayhan Özer
    Erdoğan: O beğenmedikleri ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda 302 şehit verdi
    Karar'dan Kenan Butakın'ın haberine göre ÖSO'nun 916 elemanı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında öldü. ÖSO mensupları için Fırat Kalkanı Harekatı sürerken şehitlik ve gazilik unvanın verilmesinin gündeme geldiği ancak bu adımdan daha sonra vazgeçildiği öğrenildi. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerini ‘Kuvayi Milliye’ye benzeterek teşekkür ettiğini hatırlatan ÖSO mensupları, Fırat Kalkanı sırasında konuşulan ‘gazilik, şehitlik’ düzenlemesinin yeniden gündeme alınmasını talep ediyor. 

    'MANEVİ ANLAMDA BÜYÜK DESTEK OLUR'

    Afrin'deki dükkanları yağmaladığı belirtilen ÖSO üyeleri
    © AFP 2018/ Bülent Kılıç
    'Erdoğan: ÖSO'nun bazı gruplarında ganimet anlayışı var, hemen müdahale edildi'
    ÖSO kaynakları, birçoğu ailesiyle Türkiye’de yaşayan mensuplarının harekatlara katılmalarının ardından yaklaşık 600 TL maaş aldıklarını ve tedavilerinin de karşılandığını ancak yaralananlar ve ölenler için düzenleme yapılmasının manevi anlamda kendilerine büyük destek olacağını, maddi olarak da buna ihtiyaçları olduğunu savundu.

    ERDOĞAN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

    Erdoğan, 21 Mart’ta AK Partili milletvekilleriyle yaptığı toplantıda ölen ve yaralanan ÖSO mensupları için düzenleme sinyali vermişti. Erdoğan “ÖSO şehitlerinin yakınları ile ilgili bir şey yapmamız gerekiyor. Bu konuda destekleyici bir takım kararlar alabiliriz” ifadelerini kullanmıştı. 

    Öztürk Yılmaz
    © AA/
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    Önceki günkü Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) ardından açıklanan bildiriye de ilk kez ÖSO 'Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kürt, Arap ve Türkmenler’den müteşekkil' tanımlamasıyla girdi. 

    KARAR: YASAL DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR

    Karar gazetesinin haberinde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

    "Fırat Kalkanı’nda 614, Zeytin Dalı’nda da şu ana dek 302 kayıp veren ÖSO çatısı altında Türk vatandaşlığına geçen Suriyeliler de bulunuyor. ÖSO mensupları, Türkiye’de TSK ve emniyet mensuplarından terörle mücadelede şehit olanların yakınları ve gaziler için yapılan düzenlemeden asker ya da polis sayılmadıkları için vatandaş olsalar bile yararlanamıyor. Bu nedenle TSK ile harekata katılan ÖSO mensupları için ayrı bir yasal düzenleme gerekiyor."

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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