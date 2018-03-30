İran'da düşen jetin pilotu Beril Gebeş'in cenazesine hâlâ ulaşılamadı

Mina Başaran ile arkadaşlarını taşıyan ve 11 Mart'ta İran'da düşen jetin pilotu Beril Gebeş'in cenazesine halen ulaşılamadı. 2 Nisan'da yeni bir arama çalışması başlatılacak.

Pilot Beril Gebeş'in cenazesini arama çalışmaları yeniden başlatılıyor. İran'da 21 Mart-1 Nisan tarihleri arası Nevruz bayramı olarak kutlandığından bölgede çalışmalara ara verildiği, 2 Nisan itibariyle cenazesi bulunamayan pilot Beril Gebeş'e ilişkin de çalışmaların yeniden başlatılacağı belirtildi.

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Takvim'in haberine göre, Dubai'den Türkiye'ye dönerken İran'da 11 Mart'ta düşen özel jetle ilgili ilk rapor hazırlandı.

Bölgede inceleme yapan Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanlarının uçağın bakım ve ruhsatında herhangi bir sorun tespit edilmediğini bildirdiği öne sürüldü.

Yine iddiaya göre yapılan testler neticesinde uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet ve hostes Eda Uslu'da alkol ve toksik maddeye rastlanmadı.