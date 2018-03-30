Bozdağ: Fransa, Türkiye'nin desteğini kaybeder

5)Nasıl ki ABD’nin PYD/YPG’yi SDG adıyla gizleyemedi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Kürtlere destek garantisi verdik" açıklaması altında PYF/YPG terör örgütlerini gizleyemez. Mızrak çuvala sığmıyor.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 30 Mart 2018
Bozdağ'ın Twitter'da paylaştığı mesajlar şöyle:
"Fransa’nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması alenen teröre, terör örgütlerine ve teröristlere destektir. Terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır. Türkiye’ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır.
1)Fransa’nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması;— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 30 Mart 2018
— alenen teröre,terör örgütlerine ve teröristlere destektir,
— terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır,
— Türkiye’ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır.
Terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı işbirliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye’ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye’nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz.
3)Terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı işbirliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye’ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye’nin hedefi olurlar.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 30 Mart 2018
Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz.
Terör örgütlerinin dostluğunu Türkiye’nin dostluğuna tercih edenler ile Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girenler;eninde sonunda dostları terör örgütleriyle birlikte kaybedeceklerdir.
4)Terör örgütlerinin dostluğunu Türkiye’nin dostluğuna tercih edenler ile Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girenler;eninde sonunda dostları terör örgütleriyle birlikte kaybedeceklerdir.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 30 Mart 2018
Nasıl ki ABD’nin PYD/YPG’yi SDG adıyla gizleyemedi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Kürtlere destek garantisi verdik" açıklaması altında PYF/YPG terör örgütlerini gizleyemez. Mızrak çuvala sığmıyor.
5)Nasıl ki ABD’nin PYD/YPG’yi SDG adıyla gizleyemedi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Kürtlere destek garantisi verdik" açıklaması altında PYF/YPG terör örgütlerini gizleyemez. Mızrak çuvala sığmıyor.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 30 Mart 2018
Türkiye terör örgütleriyle Afrin’de ve her yerde anladıkları dilden konuştuğu gibi bundan sonrada anladıkları dilden konuşmaya,inlerine girmeye ve tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edecektir.
6)Türkiye terör örgütleriyle Afrin’de ve her yerde anladıkları dilden konuştuğu gibi bundan sonrada anladıkları dilden konuşmaya,inlerine girmeye ve tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edecektir.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 30 Mart 2018
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