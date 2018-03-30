Bozdağ: Fransa, Türkiye'nin desteğini kaybeder

5)Nasıl ki ABD’nin PYD/YPG’yi SDG adıyla gizleyemedi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Kürtlere destek garantisi verdik" açıklaması altında PYF/YPG terör örgütlerini gizleyemez. Mızrak çuvala sığmıyor. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 30 Mart 2018

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Bozdağ, Menbiç'e asker göndereceğini açıklayan ve YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Türkiye arasında arabulucuk yapmayı teklif eden Macron'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bozdağ'ın Twitter'da paylaştığı mesajlar şöyle:

"Fransa’nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması alenen teröre, terör örgütlerine ve teröristlere destektir. Terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır. Türkiye’ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır.

1)Fransa’nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması;



— alenen teröre,terör örgütlerine ve teröristlere destektir,



— terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır,



— Türkiye’ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 30 Mart 2018

Terör örgütlerini desteklemek/meşrulaştırmak,terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma kabul edilemez. Türkiye,terör örgütleriyle mücadelede kararlıdır. Terör örgütlerine destek olan, Türkiye’nin desteğini kaybeder. Terör örgütlerine dost olan,Türkiye’nin dostluğunu kaybeder.

Terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı işbirliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye’ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye’nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz.

3)Terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı işbirliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye’ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye’nin hedefi olurlar.



Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 30 Mart 2018

Terör örgütlerinin dostluğunu Türkiye’nin dostluğuna tercih edenler ile Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girenler;eninde sonunda dostları terör örgütleriyle birlikte kaybedeceklerdir.

4)Terör örgütlerinin dostluğunu Türkiye’nin dostluğuna tercih edenler ile Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girenler;eninde sonunda dostları terör örgütleriyle birlikte kaybedeceklerdir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 30 Mart 2018

Nasıl ki ABD’nin PYD/YPG’yi SDG adıyla gizleyemedi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Kürtlere destek garantisi verdik" açıklaması altında PYF/YPG terör örgütlerini gizleyemez. Mızrak çuvala sığmıyor.

5)Nasıl ki ABD’nin PYD/YPG’yi SDG adıyla gizleyemedi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Kürtlere destek garantisi verdik" açıklaması altında PYF/YPG terör örgütlerini gizleyemez. Mızrak çuvala sığmıyor. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 30 Mart 2018

​Türkiye terör örgütleriyle Afrin’de ve her yerde anladıkları dilden konuştuğu gibi bundan sonrada anladıkları dilden konuşmaya,inlerine girmeye ve tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edecektir.