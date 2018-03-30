Savcı Kiraz cinayetinde bir avukat tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli Murat Canım, savcılık sorgusundan sonra tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Murat Canım'ın, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
İstanbul Adliyesi'nde rehin alınan ve operasyonun ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kiraz, 31 Mart 2015'te yaşamını yitirmişti.
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