Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada, "Bakanlar, yapılacak olan üst düzey Rusya-Türkiye zirvesi bağlamında ikili ilişkilerin bir takım güncel konularını ele aldı" ifadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Türkiye zirvesinin arifesinde ikili ilişkilerin ele alındığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada, "Bakanlar, yapılacak olan üst düzey Rusya-Türkiye zirvesi bağlamında ikili ilişkilerin bir takım güncel konularını ele aldı" ifadelerine yer verildi.
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