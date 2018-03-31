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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu'ndan sol yumruk yorumu: Gaza geldim

    © AA/ Evrim Aydın
    Türkiye
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP ve İYİ Parti ziyaretlerinin ardından eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşecek. Ziyaretin amacını "Adaylık, karar alma gibi değil ama istişare amaçlı bir ziyaret olacak" sözleriyle açıklayan Karamollaoğlu, sol yumruğunu havaya kaldırarak poz vermesine ilişkin "Gaza geldim" dedi.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © AA/ Erçin Top
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    Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ittifak görüşmeleri sürerken, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, muhalefet partilerini ziyarete hazırlanıyor. Kısa süre önce kongrelerini yapan CHP ve İYİ Parti'ye 'tebrik' ziyaretinde bulunacak olan Karamollaoğlu daha sonra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşecek.

    Hürriyet'ten Deniz Zeyrek "O yumruğun hikâyesini anlattı: ‘Heyecandan gaza geldik diyelim'" başlıklı bugünkü köşesinde, ziyaretlere ilişkin şunları yazdı:

    Kendisiyle (Karamollaoğlu) dün telefonla konuşma fırsatı bulunca ilk o yumruğu sordum. Milli Görüş'ün ünlü işareti dururken niye yumruk kaldırmıştı?

    'İSTİŞARE AMAÇLI BİR ZİYARET OLACAK'

    Her zamanki naifliği ile hiçbir filtre kullanmadan şöyle anlattı:

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © AA/
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül yanıtı: Niye dereye gelmeden paçaları sıvayayım ki?
    Burdur'daydık. Biliyorsunuz Burdur için şekerpancarı çok önemli bir geçim kaynağı. Dışarıda da çok büyük bir kalabalık vardı. Normalde bizim kendi işaretimizi yapardım ama dışarıdaki coşkuyu görünce heyecanlandım. Gaza geldik diyelim.

    Ben 'ittifak' deyince kendisi 'Biz platform diyoruz. Bu sözcük daha bitaraf bir zemin. İşbirliği ve ilke odaklı' diye düzeltti. Peki platform için neler yapıyordu?

    Önce bu tür konuların seçim yaklaşınca daha ciddi konuşulduğuna dikkat çekti ve şu anda istişare türü görüşmeler yaptıklarını anlattı. CHP'nin kurultayını tamamladığını, Meral Akşener'in de yarın yapacağını hatırlattı ve ikisine de tebrik ziyaretine gideceğini aktardı. Peki ya 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşmüş müydü? Ya da görüşecek miydi?

    Karamollaoğlu önce nisan ayında ziyaret edeceğini söyledi, ardından da şu sözlerle yapacağı ziyarete açıklık getirdi: 'Adaylık, karar alma gibi değil ama istişare amaçlı bir ziyaret olacak.'"

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    Etiketler:
    CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Abdullah Gül, Temel Karamollaoğlu, Türkiye
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