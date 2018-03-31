Erdoğan: AKM'yi yıktık, çatlayın, patlayın

"Gezi'de yaptıklarını, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlere destek vermeye giden sanatçılarımıza yaptılar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların lümpen, mahalle kabadayılarından farkı yoktur. Bunlar zihniyet itibariyle modern bedevilerdir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın, AKM'yi yıktık" dedi.