Erdoğan: AKM'yi yıktık, çatlayın, patlayın

'İstanbul Yeditepe Bienali'nin Ayasofya'da düzenlenen açılış törenine katılan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Türkiye uzun yıllar sanat, kültür ve tarih deyince sadece belli bir dönemi, belli bir kalıbı esas alan kısır ve dar bir bakış açısının esiri olmuştur. Bizans'tan çok Bizanscı, Batı'dan ziyade Batıcı ama her halükarda milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet, ecdadın bize bıraktığı mirasın kıymetini de ne yazık ki bilememiştir.
'CAMİLERİN BİR KISMI AHIRA ÇEVRİLDİ, 300'Ü AŞKIN MESCİT YOK EDİLDİ'
- Tarihi camilerin bir kısmı müzeye, bir kimi depoya, bir kısmı da ahıra çevrildi. Tek parti döneminde 300'ü aşkın mescit yok edildi.
- Sanatı olmayan bir milletin şah damarı kopmuş demektir.
'İSTEDİĞİNİZ KADAR BAĞIRIN, ÇATLAYIN, PATLAYIN, BAK YIKTIK'
- Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'ni Türkiye'nin bir numaralı opera binası olarak yapıyoruz. Buna da biliyorsunuz çok bağırdı o Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın, bak yıktık. Ve inşallah kısa zamanda da orada dünyada sayılı muhteşem bir opera binasını çok amaçlı olarak yapıyoruz.© AA/ Adem Demir
- Gezi'de yaptıklarını, daha yakın zaman önce Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bölgeye giden sanatçılarımıza yaptılar. 'Sizin orada ne işiniz var?' Kendi Mehmediyle, Mehmetçiğiyle onur duyan sanatçılarımıza bunu yaptılar. O zaman sanatçılarımızı nasıl linç ettilerse, bugün de aynı ahlaksızlığı, aynı haydutluğu sergilediler.
'KİN, NEFRET VE HUSUMETİ ORTALIĞA BOCA ETTİLER'
- Sanatçılarımızın, ülkemiz için canlarını hiçe sayan Mehmetçiklerimize moral vermesine dahi tahammül gösteremediler. Günlerce içlerinde biriktirdikleri kin, nefret ve husumeti, gazete köşelerinden, televizyon ekranlarından, sosyal medya hesaplarından ortalığa boca ettiler. Sırf yerli ve milli bir duruş sergilediler diye askerlerimize moral verdiler diye o sanatçılarımıza edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen mahalle kabadayılarından inanın hiçbir farkı yoktur.© AA/ Cem Genco
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