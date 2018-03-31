Bakan Özhaseki: Kürt halkı diye tutturmuşlar, karnımız tok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fransa'nın Suriye'ye asker göndereceği iddiaları ve Türkiye ile YPG arasında arabuluculuk yapabilecekleri açıklamasıyla ilgili, "Kürt halkı diye tutturmuşlar. Bizim bunlara karnımız tok" dedi.

© REUTERS/ Zoubeir Souissi Fransa'dan Türkiye ve DSG arasında arabuluculuk teklifi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Melikgazi Katlı Kavşağı'nın açılışı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özhaseki, "Afrin'de teröristlerin ülkemize sızmaları vardı. Ülkemizin de bu arada yıllardır sürdürdüğü ve bunu önleme çalışması vardı. Başka çaremiz kalmayınca, o teröristleri temizlemeye gittik. Bunda da başarılı olduk. Yıllarca Türkiye düşmanlarına taşeron oldukları için para alan bu teröristler konusunda batı şimdi de ikiyüzlülüğünü gösterdi. O destekler boşa çıkınca, yeni oyun peşindeler. Hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar, akıl oyunlarını sergilemeye devam etsinler. Sonları hüsran olacak" ifadelerini kullandı.

'SÖZCÜLERİ SİLAHLARI BIRAKIN DESİN'

Özhaseki, "Olanı biteni iyi biliyoruz. Türkiye düşmanları teröristleri önce cesaret, ardından akıl ve daha sonra da silah verdiler. Bunların boşa çıktığını görünce şimdi ‘arabulucu olalım' demeye başladılar. Bunların yanı sıra bir de Meclis'te onların ikide bir Türk ordusu silah bıraksın diyen sözcüleri var. Hangi meşru devlet, elindeki meşru gücünü lağvetmiştir? Bu Meclis'teki teröristlerin, katillerin sözcüleri onlara ‘silah bırakın boşu boşuna ölmeyin' çağrısında bulunsunlar. Kürt halkı diye tutturmuşlar. Bizim bunlara karnımız tok. Ne düşündüğümüzü gösterdik. Türkiye'ye yönelik terörist eylemler konusunda Afrin'den sonra başkaları da olacak" diye konuştu.