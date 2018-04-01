Siirt’teki PKK saldırısında yaralanan asker hayatını kaybetti

Eruh ilçesi kırsalındaki yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine 30 Mart'ta PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırıda altı korucu hayatını kaybederken üçü asker dördü korucu olmak üzere yedi güvenlik görevlisi de yaralanmıştı.

Saldırıda yaralanan 24 yaşındaki uzman çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

KARDEŞİ AFRİN'DE

Askerin Konya'nın Ereğli ilçesindeki evine Türk bayrağı asıldı. Dut'un kardeşinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görev yaptığı öğrenildi.