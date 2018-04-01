Akar'dan 'Afrin' açıklaması: Harekat, uluslararası hukuka uygun sürdürülüyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: "Zeytin Dalı Harekatı, kullanılan silah ve mühimmat dahil, uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun sürdürülüyor."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, Elazığ, Tunceli ve Malatya bölgelerindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bu kapsamda Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanları ile bir araya gelerek devam etmekte olan harekat ve diğer faaliyetler hakkında bilgi aldı ve direktifler verdi.

Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Harekatta tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak şekilde yürütülüyor.

Zeytin Dalı Harekatı, kullanılan silah ve mühimmat dahil, uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun sürdürülüyor.

Sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor. Sivil ve masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar asla hedef alınmıyor. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır.

Ayrıca Orgeneral Akar, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'a da bir ziyarette bulundu.