Işık: Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Suriye'den çekileceğiz' açıklamasının iç politikaya dönük bir hamle olabileceğini belirterek, "Kolay kolay orayı terk etmesi mümkün gözükmüyor" dedi. Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını söyleyen Işık, "Çünkü orası Türk toprağı" diye konuştu.

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Trump: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz, bırakalım başkaları ilgilensin

TRT Haber televizyonuna konuşan Işık, "Sadece Fransa değil tüm Avrupa terör örgütleri arasında ayrım yapmamalı. ABD'nin Suriye'den çekilme açıklamasının iç politika ile ilgili olduğunu düşünüyorum, kolay kolay orayı terk etmesi mümkün gözükmüyor" dedi.

Işık, "YPG/PYD'nin Menbiç'ten çıkarılacağına ilişkin ABD'nin verdiği sözlerin tutulması lazım, aksi takdirde iki müttefik karşı karşıya gelir, sözün tutulmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

'ENİNDE SONUNDA ESKİ YERİNE TAŞINACAK'

Afrin bölgesinin tamamında, Tel Rıfat ve onun köyleri dahil operasyon tamamlandığında Zeytin Dalı Harekatı'nın bitmiş olacağına dikkati çeken Işık, şöyle devam etti:

"Irak hükümetinden beklentimiz Sincar'ın Türkiye'ye tehdit oluşturan hiçbir unsuru barındırmaması, o zaman harekata gerek kalmaz."

Işık, "Süleyman Şah (türbesi) eninde sonunda eski yerine taşınacaktır. Çünkü orası Türk toprağı" diye konuştu.

'FETÖ'NÜN BELİ KIRILDI, AMA TAM TEMİZLENDİ DENEMEZ'

'FETÖ'nün beli kırıldı' diyen Işık, "Ama tam temizlendi denemez" ifadesini kullandı.