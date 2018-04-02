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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal

    Ünal sınıra giden ünlüleri savundu, CHP'ye yüklendi: Eski Türkiye hastalığı

    © AA/ Fatih Aktaş
    Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte sanatçı ve sporcuların sınırdaki asker ziyaretine ilişkin, "Bu ülkenin sanatçılarının, sporcularının da bu başarıdan dolayı Mehmetçiğimizin yanında olmasından neden rahatsızlık duyulmaktadır, bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi. Ünal, CHP'den gelen tepkilere de sert sözlerle yüklendi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başlayan ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

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    © AA/ Kayhan Özer
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    Mahir Ünal, toplantının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve değerlendirmeleri kısmında, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan telefon görüşmesi, Reyhanlı'da yapılan karakol ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyareti ve Akkuyu Nükleer Santralinin temelinin atılması, 4 Nisan'da gerçekleşecek Suriye Zirvesi çerçevesindeki konuların ele alındığını bildirdi.

    CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ UYUM ÇALIŞMALARI

    Toplantıda, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uyum çalışmaları hakkında da konuşulduğunu ifade eden Ünal, parti bünyesindeki 5 komisyonun 13 Nisan'da ortak toplantı gerçekleştireceğini, 19 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, bugüne kadar yapılan çalışmaların gözden geçirileceğini söyledi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, bu çalışmalar tamamlandıktan sonra konunun Meclis gündemine alınması gerektiğini belirtti.

    AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca toplantıda sunum gerçekleştirildiğini dile getiren Ünal, TBMM AK Parti Grubu çalışmaları ve TBMM gündeminin değerlendirilmesiyle toplantının devam ettiğini kaydetti.

    TRUMP İLE 8 GÜNDE İKİ TELEFON GÖRÜŞMESİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesine ilişkin Ünal, "Cumhurbaşkanımız, son 8 gün içerisinde Trump ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki telefon görüşmesinde de hem Suriye hem sınır güvenliğimiz hem de bölgenin teröristlerden temizlenmesi ve bu yönde de geçmişten bugüne Amerika'dan beklentilerimiz çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/
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    Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın yaptığı görüşmeler neticesinde, eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yapılan görüşmelerde üzerinde mutabık kalınan konular çerçevesinde yapılan çalışmalara devam edilmesi kararı alındığına işaret eden Ünal, şunları söyledi:

    "Cumhurbaşkanımızın, Sayın Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde de aynı çerçevede, Türkiye'nin kaygıları, bölgede özellikle bizim stratejik ortağımız niteliğindeki ABD'nin bölgede bir terör örgütüyle birlikte görüntü vermesinden duyduğumuz rahatsızlık en üst şekilde ifade edildi. Bu konuda zaten daha önce Trump da hem bölgeye silah gönderilmesi hem 200 milyon dolarlık ayrılan bir bütçenin dondurulma kararının alınması çerçevesinde bizim dile getirdiğimiz ve talep ettiğimiz hususların dikkate alınması çerçevesinde bir görüşme gerçekleşti."

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Ünal, şunları söyledi:

    "CHP'nin sözcülerinin açıklamalarını değerlendirdiğimizde maalesef her kafadan bir ses çıkıyor. Bu partinin bir sözcüsü, genel başkanı varsa bunların ortak bir dilinin, söyleminin olması gerekir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde erken kalkan konuşuyor. Kendisini göstermek ve öne çıkarmak için de kaçınılmaz olarak Genel Başkanımıza ve bu ülkenin Cumhurbaşkanına dönük kabul edemeyeceğimiz, ağza alınmayacak çirkin iftiralar ve hakaretler içeren bir dil kullanıyorlar. Buna dönük gerekli hukuki haklarımızı kullanıyoruz ama hem CHP Sözcüsünün hem de CHP milletvekillerini anlamadığı şey şu; anayasamız seçilmiş cumhurbaşkanının aynı zamanda başkomutan olduğunu anayasal hüküm altına alıyor."

    'CHP'NİN RAHATSIZLIĞI, ESKİ TÜRKİYE'NİN BİR HASTALIĞI'

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin emrinde olduğunu söyleyen Ünal, şunları kaydetti:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS/
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    "Türk Silahlı Kuvvetleri bu milletin emrinde olduğu gibi bu ülkeyi kimin yöneteceğine de bu millet karar veriyor. Seçilmiş meşru hükümetin ve seçilmiş meşru cumhurbaşkanının Afrin'e dönük operasyonda aldığı inisiyatif ve bütün süreci yönetmesinden Cumhuriyet Halk Partisi neden rahatsız? Cumhuriyet Halk Partisi darbeci bir akılla hala devletin ve devletin kurumlarının, devletin emniyetinin, yargısının, devletin ordusunun tabii ki devletin kendi iç işleyişi içerisinde milletin iradesi dışında bir irade tarafından mı ordunun yönetileceğini düşünüyor ki sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bağımsız bir güçmüş gibi bir dil kullanıyorlar. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin duyduğu rahatsızlığı, bazı kesimlerin duyduğu rahatsızlığı eski Türkiye'nin bir hastalığı olarak biz görüyoruz."

    'NEDEN RAHATSIZLIK DUYULMAKTADIR?'

    "Ordumuzun milletimizle beraber, hükümetimizle beraber, Başkomutanımız, Genel Başkanımızla beraber, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda aldığı inisiyatif son derece açıktır ve orada büyük bir başarı kazanılmıştır" ifadesini kullanan Ünal, şöyle devam etti:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    "Bu ülkenin sanatçılarının, sporcularının da bu başarıdan dolayı Mehmetçiğimizin yanında olmasından, 'Yüreğimiz Mehmetçiğimizle beraber.' demesinden neden rahatsızlık duyulmaktadır, bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar taş üstüne taş koymadığı bu ülkede yaptığı siyasetle Türkiye'nin gündemini rehin almaya çalışmaktan başka bir şey yapmadığının da farkındayız. Geçen gün Cumhurbaşkanımız da söyledi. CHP, bu haliyle siyasetin gündeminden artık yavaş yavaş çıkıyor, tıbbın gündemine, bir patolojinin gündemine daha çok giriyor."

    Ünal, bu durumdan iktidar olarak üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Çünkü biz bu ülkede sağlıklı bir muhalefetin olmasını isteriz. Çünkü, demokrasilerin olmazsa olmazı sağlıklı bir muhalefetin olmasıdır. Umarım CHP, bu patolojiden kısa zamanda kendisini kurtarır" diye konuştu.

    ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR GÜNDEME ALINMADI

    Çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili düzenlemelere ilişkin bir soru üzerine Ünal, istismar düzenlemesiyle ilgili sürecin devam ettiğini belirtti.

    Ünal, "Bu, MYK toplantısında gündeme alınmadı. Biliyorsunuz, Sayın Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Bey'in başkanlığında bir heyet bu konuda özel bir çalışma yürütmüştü. Şu anda süreç devam ediyor ama MYK'de bugün konu gündeme gelmedi." bilgisini verdi.

    Etiketler:
    Cinsel istismar, CHP, AK Parti, Donald Trump, Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, Mahir Ünal, Akkuyu, Rusya, ABD, Afrin, Ankara
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