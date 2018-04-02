Ünal sınıra giden ünlüleri savundu, CHP'ye yüklendi: Eski Türkiye hastalığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başlayan ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ UYUM ÇALIŞMALARI
Toplantıda, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uyum çalışmaları hakkında da konuşulduğunu ifade eden Ünal, parti bünyesindeki 5 komisyonun 13 Nisan'da ortak toplantı gerçekleştireceğini, 19 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, bugüne kadar yapılan çalışmaların gözden geçirileceğini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, bu çalışmalar tamamlandıktan sonra konunun Meclis gündemine alınması gerektiğini belirtti.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca toplantıda sunum gerçekleştirildiğini dile getiren Ünal, TBMM AK Parti Grubu çalışmaları ve TBMM gündeminin değerlendirilmesiyle toplantının devam ettiğini kaydetti.
TRUMP İLE 8 GÜNDE İKİ TELEFON GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesine ilişkin Ünal, "Cumhurbaşkanımız, son 8 gün içerisinde Trump ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki telefon görüşmesinde de hem Suriye hem sınır güvenliğimiz hem de bölgenin teröristlerden temizlenmesi ve bu yönde de geçmişten bugüne Amerika'dan beklentilerimiz çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı" dedi.
"Cumhurbaşkanımızın, Sayın Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde de aynı çerçevede, Türkiye'nin kaygıları, bölgede özellikle bizim stratejik ortağımız niteliğindeki ABD'nin bölgede bir terör örgütüyle birlikte görüntü vermesinden duyduğumuz rahatsızlık en üst şekilde ifade edildi. Bu konuda zaten daha önce Trump da hem bölgeye silah gönderilmesi hem 200 milyon dolarlık ayrılan bir bütçenin dondurulma kararının alınması çerçevesinde bizim dile getirdiğimiz ve talep ettiğimiz hususların dikkate alınması çerçevesinde bir görüşme gerçekleşti."
"CHP'nin sözcülerinin açıklamalarını değerlendirdiğimizde maalesef her kafadan bir ses çıkıyor. Bu partinin bir sözcüsü, genel başkanı varsa bunların ortak bir dilinin, söyleminin olması gerekir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde erken kalkan konuşuyor. Kendisini göstermek ve öne çıkarmak için de kaçınılmaz olarak Genel Başkanımıza ve bu ülkenin Cumhurbaşkanına dönük kabul edemeyeceğimiz, ağza alınmayacak çirkin iftiralar ve hakaretler içeren bir dil kullanıyorlar. Buna dönük gerekli hukuki haklarımızı kullanıyoruz ama hem CHP Sözcüsünün hem de CHP milletvekillerini anlamadığı şey şu; anayasamız seçilmiş cumhurbaşkanının aynı zamanda başkomutan olduğunu anayasal hüküm altına alıyor."
'CHP'NİN RAHATSIZLIĞI, ESKİ TÜRKİYE'NİN BİR HASTALIĞI'
Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin emrinde olduğunu söyleyen Ünal, şunları kaydetti:
'NEDEN RAHATSIZLIK DUYULMAKTADIR?'
"Ordumuzun milletimizle beraber, hükümetimizle beraber, Başkomutanımız, Genel Başkanımızla beraber, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda aldığı inisiyatif son derece açıktır ve orada büyük bir başarı kazanılmıştır" ifadesini kullanan Ünal, şöyle devam etti:
Ünal, bu durumdan iktidar olarak üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Çünkü biz bu ülkede sağlıklı bir muhalefetin olmasını isteriz. Çünkü, demokrasilerin olmazsa olmazı sağlıklı bir muhalefetin olmasıdır. Umarım CHP, bu patolojiden kısa zamanda kendisini kurtarır" diye konuştu.
ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR GÜNDEME ALINMADI
Çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili düzenlemelere ilişkin bir soru üzerine Ünal, istismar düzenlemesiyle ilgili sürecin devam ettiğini belirtti.
Ünal, "Bu, MYK toplantısında gündeme alınmadı. Biliyorsunuz, Sayın Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Bey'in başkanlığında bir heyet bu konuda özel bir çalışma yürütmüştü. Şu anda süreç devam ediyor ama MYK'de bugün konu gündeme gelmedi." bilgisini verdi.
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