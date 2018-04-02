Nükleer enerji tanıtım videosunda Nobelli Aziz Sancar da yer aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Türkiye'deki nükleer enerjinin önemiyle ilgili Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Türk bilim kadını Prof. Dr. M. Bilge Demirköz'ün de yer aldığı bir tanıtım filmi yayınladı.
Kamu spotunun yönetmenliğini Mc Donald's, Nissan ve Renault gibi markaların reklamlarını çeken Eric Will; görüntü yönetmenliğini ise Ray-Ban, Nivea gibi markalarla çalışan Joel Cartier gerçekleştirdi.
ABD'DE VE TÜRKİYE'DE ÇEKİLDİ
Prof Dr Aziz Sancar'ın çekimleri Kuzey Carolina'nın Raleigh kentinde (Dorton Arena ve James Hunt Kütüphanesi) gerçekleştirilirken, Prof Dr Melahat Bilge Demirköz'ün çekimleri Ankara'da TAEK'te ve İstanbul'da Beyazıt Kütüphanesi ile Cağaloğlu Lisesi'nde, diğer çekimler ise yine İstanbul'da çeşitli mekanlarda gerçekleştirildi.
ERDOĞAN VE PUTİN TEMEL ATACAK
Son teknoloji prodüksiyon tekniklerinin kullanıldığı filmin yapımcılığını bir Türk şirketi üstlendi.
Akkuyu Nükleer Santralı'nın temel atma töreni yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirilecek.
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