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    Akkuyu

    Nükleer enerji tanıtım videosunda Nobelli Aziz Sancar da yer aldı

    © AA/
    Türkiye
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı nükleer enerji tanıtım filminde Türkiye'nin Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar da yer aldı.

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)
    Akkuyu Nükleer Santrali'ne inşaat lisansı verildi
    Türkiye'deki ilk nükleer enerji santrali olarak Mersin'de yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca (TAEK) tarafından lisans verildi. Böylece enerji bağımsızlığı adına önemli bir adım olan projede ilk resmi adım atılmış oldu.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Türkiye'deki nükleer enerjinin önemiyle ilgili Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Türk bilim kadını Prof. Dr. M. Bilge Demirköz'ün de yer aldığı bir tanıtım filmi yayınladı.

    ​Kamu spotunun yönetmenliğini Mc Donald's, Nissan ve Renault gibi markaların reklamlarını çeken Eric Will; görüntü yönetmenliğini ise Ray-Ban, Nivea gibi markalarla çalışan Joel Cartier gerçekleştirdi.

    ABD'DE VE TÜRKİYE'DE ÇEKİLDİ

    Prof Dr Aziz Sancar'ın çekimleri Kuzey Carolina'nın Raleigh kentinde (Dorton Arena ve James Hunt Kütüphanesi) gerçekleştirilirken, Prof Dr Melahat Bilge Demirköz'ün çekimleri Ankara'da TAEK'te ve İstanbul'da Beyazıt Kütüphanesi ile Cağaloğlu Lisesi'nde, diğer çekimler ise yine İstanbul'da çeşitli mekanlarda gerçekleştirildi.

    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak
    © Sputnik/ Alexander Wilf
    Rusya Enerji Bakanı Novak: Akkuyu NGS belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor
    Çekimleri toplam 4 gün süren kamu spotunun post prodüksiyonu 1,5 ay sürdü.

    ERDOĞAN VE PUTİN TEMEL ATACAK

    Son teknoloji prodüksiyon tekniklerinin kullanıldığı filmin yapımcılığını bir Türk şirketi üstlendi.

    Akkuyu Nükleer Santralı'nın temel atma töreni yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

    Etiketler:
    Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Bilge Demirköz, Aziz Sancar, Akkuyu, Türkiye, ABD, Rusya
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