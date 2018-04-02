Erdoğan'dan Akkuyu açıklaması: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın temeli atılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Yarın kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye'nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu'nun temellerini atacağız" ifadelerini kullandı.

Mersin'de yapılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temellerinin yarın atılacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız. #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 2 April 2018

​"#NükleerEnerjiGüçlüTürkiye" etiketiyle paylaştığı mesajında "Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye'nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali'nin temellerini atacağız. #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'."

ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temeli yarın Erdoğan ve Putin tarafından atılacak. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesi inşası için inşaat lisansı bugün verildi.

Ülkede kaynak çeşitliliği sağlayarak enerji arz güvenliğine katkısını koyacak olan Akkuyu NGS, işletmeye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak.

Akkuyu NGS'de, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.

Halen, dünya genelinde 31 ülkede 450 nükleer santral işletme halindeyken, 55 nükleer santral inşa halinde bulunuyor. Akkuyu NGS ile inşa halindeki santral sayısı 56 olacak.

NOVAK'TAN PROJENİN TÜRK ORTAKLARINA TEŞEKKÜR

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak bugün yaptığı açıklamada, "(Akkuyu NGS) İnşaat belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor. Projeye stratejik yatırım statüsü veren Türk ortaklarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Türkiye'deki nükleer enerjinin önemiyle ilgili Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Türk bilim kadını Prof. Dr. M. Bilge Demirköz'ün de yer aldığı bir tanıtım filmi yayınladı.