Hatay uçağında 'Silah dağıtılacak' denince herkes farklı model istemiş

Hürriyet gazetesinden Hande Fırat ve İsmail Bayrak, hafta sonu Hatay'a yapılan ve ünlülerin de katıldığı ziyareti bugünkü yazısında anlattı.
Haberde uçakta '1 Nisan şakası' yapılınca yaşananlar şöyle aktarıldı:
Yolculuk sırasında Polat Yağcı tarafından herkesi şaşırtan bir anons yapıldı. Yağcı, "Sevgili arkadaşlar, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Afrin'e ineceğiz" deyince herkes birbirine bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kısa süre sonra Yağcı'nın 1 Nisan şakası yaptığı anlaşıldı."
'AJDA PANİK ATAK KRİZİ GEÇİRDİ'
"Hatay'a yaklaşırken anons yaptım. ‘Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hatay'a değil, Afrin'e iniyoruz. Şu anda bize iki jet eşlik ediyor' dedim. Alkış koptu. Herkes silah sordu, ben de ‘İnince dağıtılacak' dedim. Herkes farklı bir model istedi.
Dönüş yolculuğunda da uçak türbülansa girdi. Herkes dua etmeye başladı. Uçak korkusu olan Ajda Pekkan, panik atak krizi geçirdi ve ağlamaya başladı.
İbrahim Bey (Tatlıses), "Ajda, ben uçak fobimi yenmek için uçak aldım. Bu uçak eninde sonunda yere inecek, korkma' diyerek teselli etti."
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