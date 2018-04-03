Hatay uçağında 'Silah dağıtılacak' denince herkes farklı model istemiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı sınır ziyaretinde yapımcı Polat Yağcı'nın uçakta, "Hatay’a değil, Afrin’e iniyoruz" anonsu üzerine herkesin silah sorduğu, "İnince dağıtılacak" denince de herkesin farklı bir model istediği ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Hande Fırat ve İsmail Bayrak, hafta sonu Hatay'a yapılan ve ünlülerin de katıldığı ziyareti bugünkü yazısında anlattı.

Haberde uçakta '1 Nisan şakası' yapılınca yaşananlar şöyle aktarıldı:

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan, sınır birliklerine askeri kamuflajla seslendi

"Cuma akşamı Cumhurbaşkanlığı'nın davetiyle sanatçı, sporcu ve gazetecilerin Hatay'a gideceğini öğrendik. Pazar günü havaalanında buluştuk. Hepimiz Mehmetçik'e desteğe gideceğimiz için ayrı bir heyecan içindeydik. Ünlüler Mehmetçik'e ilk mesajlarını Hürriyet aracılığıyla uçakta verdi. Radyocu Adem Metan'ın ‘Şimdi bir türkü lazım' fikriyle Serkan Çağrı klarnetini çalmaya başladı, İbrahim Tatlıses başta olmak üzere tüm sanatçılar hep bir ağızdan askerle özdeşleşen ‘Yaylalar' türküsünü söyledi. Bu sırada tüm cep telefonları kayıttaydı.

Yolculuk sırasında Polat Yağcı tarafından herkesi şaşırtan bir anons yapıldı. Yağcı, "Sevgili arkadaşlar, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Afrin'e ineceğiz" deyince herkes birbirine bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kısa süre sonra Yağcı'nın 1 Nisan şakası yaptığı anlaşıldı."

'AJDA PANİK ATAK KRİZİ GEÇİRDİ'

Yağcı, uçakta yaşananları ise şöyle anlattı:

"Hatay'a yaklaşırken anons yaptım. ‘Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hatay'a değil, Afrin'e iniyoruz. Şu anda bize iki jet eşlik ediyor' dedim. Alkış koptu. Herkes silah sordu, ben de ‘İnince dağıtılacak' dedim. Herkes farklı bir model istedi.

Dönüş yolculuğunda da uçak türbülansa girdi. Herkes dua etmeye başladı. Uçak korkusu olan Ajda Pekkan, panik atak krizi geçirdi ve ağlamaya başladı.

İbrahim Bey (Tatlıses), "Ajda, ben uçak fobimi yenmek için uçak aldım. Bu uçak eninde sonunda yere inecek, korkma' diyerek teselli etti."