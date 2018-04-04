Afrin operasyonuna katılan askerlere tazminat ödenecek

Afrin'deki sınır ötesi operasyonlarda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tazminat verilecek. Milli Savunma Bakanlığı tarafından sınır ötesi operasyonlarda görevlendirilen TSK personeline tazminat ödenmesi yönelik geçen sene yasal düzenleme yapılmıştı. Düzenlemenin ardından ilk olarak Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerlere sınır ötesi tazminatı verildi.
Ödemeler subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile erbaş ve erleri kapsayacak. Tazminatın aylık ödeme tutarı, gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılarak hesaplanacak. Tazminat, sınır ötesinde görev yapılan günlerle orantılı olarak ödenecek. Ödeme, görev yapılan ayı takip eden ayın 15'inde, aylıklarla birlikte yapılacak.
YAŞAMINI YİTİRENLERİN MİRASÇILARINA ÖDEME YAPILACAK
Sınır ötesi görevlere fiilen katılan yüzer unsurlar emrinde görevli personele, Türk karasuları dışında görev yapılan süreyle orantılı olarak tazminat ödenecek.
Sınır ötesinde yürütülen görev sırasında yaşamını yitiren personel için ödemeler, kuvvet komutanlıkları üzerinden dul ve yetimlere yapılacak. Dul ve yetim bulunmaması durumunda ise tazminat ödemeleri, ölen askerin kanuni mirasçılarına yapılacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)