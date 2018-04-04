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    TSK ve ÖSO Afrin merkezinde

    Afrin operasyonuna katılan askerlere tazminat ödenecek

    © AA/ Amir eş Şami
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (421)
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    Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tazminat ödenecek. Ödemeler subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile erbaş ve erleri kapsayacak.

    Afrin'deki sınır ötesi operasyonlarda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tazminat verilecek. Milli Savunma Bakanlığı tarafından sınır ötesi operasyonlarda görevlendirilen TSK personeline tazminat ödenmesi yönelik geçen sene yasal düzenleme yapılmıştı. Düzenlemenin ardından ilk olarak Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerlere sınır ötesi tazminatı verildi.

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    Uygulama, diğer sınır ötesi harekatların yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı'na katılan TSK mensupları için de hayata geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın söz konusu personele ilişkin ödeme talimatları, kuvvet komutanlıklarına gönderildi.

    Ödemeler subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile erbaş ve erleri kapsayacak. Tazminatın aylık ödeme tutarı, gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılarak hesaplanacak. Tazminat, sınır ötesinde görev yapılan günlerle orantılı olarak ödenecek. Ödeme, görev yapılan ayı takip eden ayın 15'inde, aylıklarla birlikte yapılacak.

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    Sınır ötesi görevler kapsamında, görev uçuşuna fiilen katılan pilotlarla görevi desteklemek amacıyla hava aracında fiilen görev yapan personele, göreve iştirak ettikleri günlerle orantılı olarak tazminat ödenecek.

    Sınır ötesi görevlere fiilen katılan yüzer unsurlar emrinde görevli personele, Türk karasuları dışında görev yapılan süreyle orantılı olarak tazminat ödenecek.

    Sınır ötesinde yürütülen görev sırasında yaşamını yitiren personel için ödemeler, kuvvet komutanlıkları üzerinden dul ve yetimlere yapılacak. Dul ve yetim bulunmaması durumunda ise tazminat ödemeleri, ölen askerin kanuni mirasçılarına yapılacak.

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (421)

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, Milli Savunma Bakanlığı, TSK, Suriye, Afrin
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