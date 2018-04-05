'Karlov suikastının faili Altıntaş'ın FETÖ içindeki 'ağabeyi' gözaltına alındı'

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içinde 'ağabeyi' olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suikastın faili Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içindeki 'ağabeyi' olduğu tespit edilen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Ş.S'yi yakaladı.

© Fotoğraf: Russian Embassy in Turkey Karlov suikastında 8 yakalama kararı: Gülen ve Uslu da listede

ByLock kullandığı belirlenen şüphelinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Savcılık, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve 'Ahmet' kod adını kullandığı tespit edilen Ş.S'nin, Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğunu değerlendiriyor.

BTK'dan ihraç edilen Ş.S'nin, Altıntaş'ın örgüt içinde radikalleşmesinde etkili olduğu, örgütün talimatlarını Altıntaş'a ilettiği ve saldırganın faaliyetlerini organize ettiği öne sürüldü.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da bulunduğu 3'ü polis 7 kişi tutuklanmıştı.