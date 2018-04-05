Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın: Alevler söndürüldü

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halinde olduğu söylenen bir binasının dış cephesinde yangın çıktı. Binadan dumanlar yükselmeye devam ederken, alevlerin söndürüldüğü bildirildi.

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki kısmının dış cephesinde başlayan yangın çatıya sıçradı. NTV'ye göre inşaat halinde olan binanın dış kaplaması cayır cayır yanıyor ve alev içindeki parçalar yere düştü.

Alevler ve dumanlar yükselen bu binada işçilerin çalıştığı söylendi. Yan taraftaki hastanede yüzlerce hasta ve çalışan bulunduğu kaydedildi.

İstanbul çapında itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın: Binanın yanan dış cephesinden büyük parçalar çevreye düşüyor https://t.co/3dFpaCBR9P pic.twitter.com/CqMca9jkBB — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 5, 2018

​Eski İstanbul İtfaiye Müdürü Abdurrahman Kılıç, inşaatlarda poliüreten gibi plastik dış kaplamalar kullanılması sonucu yangın çıktığını belirtti.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerinden aktarılan bilgilere göre, yangının çevreye sıçrama riskine karşın bölgedeki binalar boşaltılıyor. Hastanedeki hastalar ise tahliye ediliyor.

Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın çıkmış yanıyor.

Hastalar Tahliye ediliyor umarım kötü birşey yoktur yangın binayı sarmış durumda. pic.twitter.com/vLRsVVZ8AP — ५Ϭ|Σ∏GI∏ϜϓſϞ🇹🇷 (@mutaxasisansar) April 5, 2018

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

​Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı söyleniyor.

© Fotoğraf: DHA Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangına müdahale için Fatih, Bayrampaşa, Bağcılar, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ, BİNADAN DUMANLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Binadan dumanlar yükselmeye devam ederken, alevlerin söndürüldüğü bildirildi.

Ayrıntılar geliyor…